La serie “Ted Lasso” ha sido una de las más aplaudidas de la temporada en la reciente entrega de los premios Emmy pero quizá pocos saben que hay un corazón mexicano latiendo en esta producción de Apple TV+.

Cristo Fernández es el actor que le da vida a Dani Rojas, que se maneja en esta ficción con el lema “Football is life” (el futbol es la vida), y su interpretación de uno de los delanteros estrellas del AFC Richmond en “Ted Lasso” lo ha lanzado al estrellato.

El actor mexicano aseguró en entrevista con Agencia Efe que el éxito de su personaje radica en que Dani Rojas es muy parecido a él, sólo que “en un grado de positividad mayor”, dice, mientras ve su carrera convertirse en un éxito gracias a “Ted Lasso” y su lema “Football is life”.

Aunque al principio sus participaciones eran muy puntuales, este personaje ha ganado mucho peso en la segunda temporada, que estrena este viernes su último episodio en Apple TV+.

"Ted Lasso", la serie sobre un entrenador sin conocimientos de fútbol pero con unos métodos tan peculiares como irresistibles, arrasó en los últimos Emmy al llevarse siete galardones, entre ellos el premio a la mejor comedia y el galardón para el fabuloso Jason Sudeikis como mejor actor de una serie cómica.

También a Cristo Fernández se le amontonan las buenas noticias ya que ha recibido una nominación en los Premios Imagen como mejor actor de reparto de una comedia televisiva. "Estoy disfrutando el momento, pero también aprovechando las oportunidades", contó. "Soy cineasta y mi objetivo es poder buscar nuevas oportunidades. Yo sé que la actuación es muy volátil (...) y me gusta tener el control de mi carrera haciendo mis propios proyectos", agregó.

Del futbol a la interpretación

El carisma y encanto de Dani Rojas son fruto de la interpretación, pero hay algo en lo que Cristo Fernández no tuvo que inventar ni falsear nada: el talento futbolístico de su personaje. Antes de ponerse frente a las cámaras, el mexicano fue un futbolista con mucha proyección de los Tecos de Guadalajara y aseguró que, de niño, "el futbol era lo máximo" para él.

"Mi abuelita me enseñó a jugar en la cochera de mi casa mientras mis papás trabajaban (...). Mis padres decían: 'Cristóbal come, respira y juega futbol'", bromeó. Las lesiones cortaron de repente su progresión cuando ya se asomaba al fútbol profesional, pero en ese momento de "depresión total" y "cuando no tenía nada en la vida" descubrió el cine y la actuación.

"Me quise deshacer del futbol por completo. No quería saber nada más y nunca más. Pero el fútbol vino a mí de nuevo (con 'Ted Lasso') sin que yo quisiera. Son las ironías de la vida, y yo sí digo que la vida es un chiste: uno nunca sabe lo que va a pasar y no más hay que reírse a veces", explicó.

Energía y buena onda

Después de trabajar como mesero, fotógrafo y hasta vendiendo seguros, el joven consiguió ahorrar el dinero suficiente para estudiar una maestría de interpretación en Londres. Ahí empezó a grabar cortometrajes, llegó a aparecer en un anuncio y en marzo de 2019 probó suerte en el casting para "Ted Lasso".

Cristo Fernández detalló que Dani Rojas iba a ser en principio un "egócentico, narcisista y sangrón como Jamie Tartt", el presumido jugador al que da vida Phil Dunster. Pero al final se convirtió en ese delicioso papel en el que la huella mexicana es más que evidente.

El actor señaló que quiso "darle toda la energía" y "la buena onda" a este personaje, aunque puntualizó que en la segunda temporada las cosas no son siempre de color de rosa. "En general es un poco más 'dramedy' (drama más comedy). Sí nos seguimos riendo, pero creo que es más intensa y más realista", argumentó al detallar que aborda mucho el tema de la salud mental. "Me da gusto que pueda verse a un Dani Rojas distinto, más complejo, más ser humano", indicó.

Romper con el machismo

Uno de los puntos más interesantes de la serie es la exploración que ofrece de las nuevas masculinidades en un mundo, el fútbol, en el que abundan las actitudes machistas. "A veces puede ser un tabú el hablar de 'me siento mal'. A veces, en nuestra cultura, el macho no llora, el hombre no llora. Y pues claro que no", apuntó.

En este sentido, Fernández resaltó que los personajes masculinos de la serie "hablan desde el corazón y desde los sentimientos", algo que sirve para "romper esa masculinidad tóxica".

Fan total de Jim Carrey y Eugenio Derbez, Fernández afirmó que le interesa seguir haciendo comedia, porque le encanta "hacer reír a la gente", pero subrayó que ahora mismo está centrado en mejorar y empaparse de todo lo que le rodea en el mundo del audiovisual. "En realidad ese es mi mayor aprendizaje de todo este viaje de 'Ted Lasso'", dijo.

"Ted es alguien que no sabe nada de fútbol, pero está dispuesto a fracasar, levantarse y aprender de los que saben. Y yo me identifico mucho con eso", cerró.

