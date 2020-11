Fernando del Solar por fin regresa y estrena proyecto nuevo

El proyecto es algo novedoso, ya que Fernando del Solar, seguirá en la conducción, solo que esta vez, será desde la plataforma digital de videos mayor reconocida a nivel mundial (YouTube), en el programa de entretenimiento, habrá contenido de entrevistas, juegos y promete ser algo diferente a lo que se ve en otros programas.

“Toda mi vida he hecho programas más matutinos o de corte familiar, mucho más tranquilos y tenía ganas como conductor de hacer algo con un poco más de jiribilla algo un poco más novedoso, algo más picante, ir un poco más a fondo en las entrevistas”, dijo el Argentino.

El proyecto ya es toda una realidad para Fernando, ya que se estreno el día viernes, con este programa, el hace oficialmente su regreso, luego dé haber estado alejado de los foros de televisión, por motivos de salud a principios de este año.

Fernando del Solar, ha tenido una vida dura y bastante complicada, en el año 2012, le diagnosticaron cáncer, de nombre linfoma Hodking, este se desarrolla en los glóbulos blancos de la sangre (hemoglobina), mismo que el argentino supero con mucho éxito.

“Los tiempos son distintos, el lenguaje es completamente diferente entonces para mí es un desafío, de estar trabajando en un medio como en la televisión e irme a redes que el lenguaje es distinto, por ejemplo en YouTube ya no tienes tanto problema con el tiempo”, mencionó Fernando.

La guapa conductora, Claudia Lizaldi y Pedro Prieto, fueron los primeros invitados de Fernando del Solar, a su programa, mismos a los que llamo como padrinos, el conductor, dijo que tendrá a muchas figuras famosas del medio artístico, como invitados, con los cuales hablará de temas, que en televisión abierta no se pueden hablar.

También menciono que habrá una variedad extensa de contenido, como las secciones de cocina y junto a sus compañeros de producción, por ejemplo la sección “Taboo-eno” en la que Clement Rodríguez, hace investigaciones de profesiones, igual que explorar lugares, mientras que Florencia Alducin, andará en cosas extremas de deportes (boxeo o motocross).

“Estoy regresando a hacer lo que me apasiona hacer, entonces por ese lado no hay pierde, porque siento que cuando uno hace lo que ama hacer, más allá del resultado, me refiero a si te ven mil millones de personas, de todas maneras lo ibas a hacer porque es algo que te gusta hacer”, aseguró el conductor de 47 años.