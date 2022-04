Fernanda Castillo revela la verdadera razón por la que cancelaron Monarca

Luego de dos temporadas y de haber tenido un buen recibimiento por parte del público, la serie “Monarca” fue cancelada para su tercera temporada y el elenco se despidió de sus personajes, sin dar a conocer por qué se tomó esta decisión por parte de Netflix.

Sin embargo, recientemente, Fernanda Castillo reveló la verdadera razón por la que cancelaron este proyecto cuando se esperaba una tercera entrega luego de dos que habían sido muy exitosas y habían hecho voltear las miradas hacia las producciones mexicanas.

En una visita que la actriz de “El Señor de los Cielos” realizó al programa “Pinky Promise”, conducido por Karla Díaz, habló de “Monarca” y contó por qué Netflix decidió terminar con este proyecto cuando había sido una de las grandes apuestas de la plataforma de streaming.

Hay que recordar que la exitosa serie mexicana era producida por Salma Hayek y Billy Rovzar, pero ni esto bastó para que el gigante del streaming decidiera cancelar el proyecto una vez que había finalizado la segunda temporada, reuniendo a un elenco en el que además de Fernanda Castillo se encontraban Osvaldo Benavides, Regina Pavón e Irene Azuela.

¿Por qué cancelaron la serie?

Cuándo “Monarca” se estrenó en Netflix rápidamente consiguió muchos seguidores debido a su intrigante historia, además de la propuesta visual que presentaba, muy al estilo del cine, por lo que todo ello cautivó a los televidentes y también a Fernanda Castillo, quien se sintió muy emocionada cuando logró ser parte del reparto para la segunda temporada.

“A mí me encantaba desde la primera temporada, aunque yo no estuviera, yo era muy fan porque me parecía que era padrísimo el hecho de ver una serie como nos merecemos que los mexicanos nos vean”, comentó la actriz de 40 años en “Pinky Promise”.

A pesar del recibimiento de la segunda temporada, llegó un momento en el que la producción y Netflix decidieron que la serie no iba más y que todo terminaría después de esa última entrega, sorprendiendo al propio elenco, pero Fernanda Castillo reveló cuál fue la verdadera razón por la que tomaron dicha decisión.

“Hicimos la segunda temporada, yo me siento muy contenta de haberla hecho, pero era una serie muy cara y entonces se decidió que aunque le fuera muy, muy bien, y me parece que le fue muy bien a la segunda entrega, que preferían hacer otros proyectos más… viables”, comentó la actriz de cine y televisión.

“O poder hacer con ese dinero, si se hacía una serie, poder hacer más proyectos en lugar de meterle toda esa lana a uno solo. Todo el equipo creativo que lo hacíamos, la verdad nos bajoneó mucho pero siento que es una respuesta un poco a que como público, si quieren ver cosas buenas, vean cosas buenas, consuman cosas buenas, no consuman cosas chafas porque eso hace que les manden una señal directa a (las plataformas)”, dijo.

