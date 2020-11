Federica P. Luche no era para Consuelo Duval, Eugenio Derbez tenía otra idea

La actriz original de Federica P. Luche no era Consuelo Duval, estaba pensado para otra actriz que ya había trabajado antes con el productor del programa de a Familia P.Luche, Eugenio Derbez.

En la confesión del mismo productor y comediante, Eugenio Derbez dijo que la esposa de Ludovico P.Luche era para otra actriz pero, por circunstancias de la vida, Consuelo Duval tomó la responsabilidad del personaje.

Eugenio Derbez invitó a la actriz Dacia Arcaráz para que asumiera el rol de Federica, pero de último momento dio a conocer que no podía por lo que tuvieron que improvisar y le llamaron de emergencia a Consuelo Duval.

Eugenio Derbez decidió dejar a los actores que llegaron primero al casting y por esa razón se quedó en el proyecto, Consuelo Duval. Desde entonces ambos actores hicieron una pareja inolvidable dentro de la Familia P.Luche. Hasta en la vida real se convirtió en grandes amigos, tras el éxito de la serie de comedia mexicana.

"¡NO ME LO TOQUEN! Por este Hombre saco las garras... Tengo mas de 25 años de conocerlo!! ES MEXICANO! NO IMPORTA DONDE VIVA!! Ha dado su vida por hacernos felices con su trabajo, ha sacrificado a su propia familia por estar meses filmando o grabando para entretenernos con sus historias, lucha por el bienestar de los seres vivos, no tolera el maltrato ni l crueldad animal.