Familia de Nacho Casano demandarán a Laura Bozzo por difamación

Hace más de un mes, Laura Bozzo sostuvo una conversación con su compañero, Salvador Zerboni,en donde le platicó sobre la vida privada de Nacho Casano, asegurando que el actor sostuvo un romance con un alto ejecutivo de Televisa y que gracias a ello tuvo un lugar en el mundo de la farándula, ahora la familia del finalista de La Casa de los Famosos comunicó que demandará a la presentadora peruana por difamación.

“Yo había escuchado hace tiempo en Televisa ¿me entiendes?, de que él tenía un romance con un ejecutivo muy importante y que era su pareja. Eso yo lo escuché, nadie me lo contó y pues nada (…). Y todo el mundo comentaba que a él, lo habían sacado de ser vocero de productos (…) porque un alto ejecutivo se había enamorado de él y por eso le habían dado una serie de papeles y cosas, porque talento no tiene”, dijo Laura Bozzo en su momento.

A lo que Salvador Zerboni señaló que Nacho Casano no sabía actuar y cuestionó porque ya no ha hecho nada en la televisión.“No hablaba, no actuaba nada. Por eso me da curiosidad, porque nunca volvió a hacer nada. De la noche a la mañana aparece en una novela y luego no vuelve a salir en nada”, dijo.

Ante estos comentarios y pese a que Laura Bozzo y Nacho Casano siguen en el reality de Telemundo, la familia del actor supuestamente tomará acciones legales en contra de la presentadora peruana por difamación. “El día de hoy la familia de Nacho Casano hemos decidido tomar acciones legales debido a acontecimientos que dañan la imagen y el buen nombre que Nacho ha construido todos estos años, las personas que han hecho acusaciones graves en su contra, difamando y haciendo burla de sus preferencias sexuales”, se lee en un comunicado supuestamente publicado por la familia.

Además dicho comunicado asegura que la familia de Nacho Casano no está dispuesta a tolerar esté tipo de comentarios que dañan la reputación del actor. “Sobre todo asegurando que su carrera se hizo a base de acostarse con ejecutivo de una televisora, son señalamientos que no podemos dejar pasar y llevaremos nuestro proceso conforme a la ley y no en los medios de comunicación, gracias”, finaliza el comunicado.

Cabe mencionar que hoy Laura Bozzo es una de las favoritas para ganar La Casa de los Famosos y que hoy lunes (25 de julio) es de eliminación. Los participantes nominados son Daniella Navarro, Toni Costa y Natalia Alcocer.

