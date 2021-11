Fabiola Campomanes se alista para Diario de un Gigoló de Telemundo

Una de las próximas producciones de Telemundo es "Diario de un Gigoló", cuyo elenco ha sido revelado hace algunos días por la televisora más importante de habla hispana en Estados Unidos y entre los protagonistas, figuran las actrices mexicanas Fabiola Campomanes y Adriana Barraza, que harán mancuerna con el joven actor de origen español Jesús Castro.

"Diario de un Gigoló" es una producción con corte de thriller cuya historia pretende dar cuenta de que en el juego y en el amor todo se vale y que las reglas se rompen a partir de que el amor que puede surgir entre dos personas sin darse cuenta, sin saber lo que les espera y sin saber lo que hay detrás.

Otros actores que conforman el elenco serán Victoria White, quien dará vida a Julia, la hija de Ana (Fabiola Campomanes), Francisco Denis ("3 Bellezas" -2014), Begoña Narváez ("40 y 20" de Televisa -varias temporadas-), Eugenia Tobal (antagonista de "Campanas en la Noche" -2019-) y Alosian Vivancos ("Lo más sencillo es complicarlo todo" -2018).

Y fue Juan Ponce, Vicepresidente Senior y Gerente General de Telemundo Streaming Studios, quien se emocionó al hablar la historia en la presentación de la misma: "Nos complace presentar esta gran y única historia que venimos trabajando hace más de dos años, en la que contamos con un gran elenco internacional".

Y agregó: "Estamos seguros de que esta serie cautivará al público con su intrigante historia y excelentes actuaciones. En la serie se desarrollarán relaciones complejas y sorprendentes en donde todos los personajes se verán enfrentados".

"Diario de un Gigoló" retrata la vida de Emanuel (Jesús Castro), un atractivo acompañante de mujeres que lleva una vida llena de lujos y libertades. Y aunque todo parece indicar que su vida siempre ha sido como miel sobre hojuelas, lo cierto es que su infancia envuelta en una tremenda pobreza y violencia familiar lo han hecho renacer de entre las cenizas.

Emanuel conoce Minou (Adriana Barraza), una mujer de negocios con quien coincide en la vida y tras conocerlo, ella lo protege y le ayuda a convertirse en un cotizado scort. Pero su vida cambia cuando conoce a Ana (Campomanes) -una de las clientes más frecuentes-, le ofrece seducir a su hija Julia (White), quien ha pasado por fuertes depresiones, por lo que su trabajo será fortalecer su autoestima.

Pero ¡oh, sorpresa!, cuando Emanuel conoce a Julia se enamora de ella inesperadamente y esto lo lleva a cuestionar seriamente sus elecciones de vida.

No obstante, Ana reacciona llena de celos a una relación que ella misma provocó, pues literalmente entrará en conflicto con su hija por estar enamoradas del mismo hombre, por lo que advierte a Emanuel que si no termina con su hija, ella le dirá toda la verdad del porqué llegó a su vida para sacarla de la depresión en la que estaba y levantar su autoestima.

Pero a Emanuel no le importarán tales advertencias y, cegado por la belleza de Julia, no logra ver los peligros que afectarán su ahora relación y el futuro incierto que les espera por su complicada vida como gigoló.

La producción de Telemundo, fue inspiración del equipo creativo de Sebastián Ortega, de la mano de las plumas de Silvina Fredjkes y Alejandro Quesada. "Diario de un Gigoló" está además dirigida por Mariano Ardanaz. La producción ejecutiva está a cargo de Marcos Santana, Sebastián Ortega, Pablo Flores, Juan Ponce y Pablo Culell.

El thiller llegará a las pantallas de Telemundo en 2022 a través del canal hispano de Estados Unidos.



