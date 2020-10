Ex esposo de Sherlyn anuncia con foto de ultrasonido que será papá

Mientras Sherlyn disfruta de su maternidad por primera vez en su vida con su pequeño André cuyo padre se mantiene en el anonimato porque así lo ha decidido la actriz, que pronto estará de regreso en las telenovelas, Gerardo Islas, un político mexicano y ex exposo de la actriz, ha hecho público el embarazo de su ahora esposa Claudia Wade.

No sin antes haber anunciado que tras un breve romance con Wade, contrajo matrimonio con la misma un mes antes, el pasado 30 de agosto, publicación para la cual, también externó un emotivo mensaje hacia su esposa:

"Amar a alguien es una cosa. Que alguien te ame es otra. Pero que te ame la misma persona que amas es todo. Te amo y te amare siempre esposa adorada."

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el diputado que pertenece a las filas del Congreso de Puebla, ha sorprendido con un nueva e inesperada publicación en la que anuncia el embarazo de su reciente esposa con una fotografía del ultrasonido, en una creativa imagen.

Pues tanto la frase "Claudia y Gerardo serán papás, se espera el nacimiento en 2021", como la imagen del mismo ultrasonido se ven sobrepuestas sobre la primera plana de un periódico mexicano.

"Como no queremos herir susceptibilidades y que luego nos digan por qué no me lo dijiste a mí primero, todos siéntense porque aquí́ viene la noticia del año para todos a la vez. Claudia Wade y yo seremos papás. Es en verdad la bendición más grande del mundo, te amo con todo mi corazón, la vida es fantástica y más al crear vida, estoy súper emocionado con tan solo pensar que viene en camino, seremos 4 contando al gran Thomas. La familia crece con nuestro primer bebé. P.D: mil veces te amo mi vida", expresó Islas.

Mientras Claudia Wade le respondió al presidente de la asamblea nacional de Fuerza Social por México: "Te Amo con todo mi corazón!!! Mil gracias siempre por ser el esposo más dedicado y consentidor en este mundo!! Sin duda todas las Bendiciones en mí comienzan contigo!!! Y muchas gracias a todos por sus felicitaciones y buenos deseos para ambos!!!!!!!"

Y luego de volverse tendencia entre las celebridades mexicanas, la fotografía cuenta ya con más de 10 mil likes y un sinfín de comentarios entre los que destacan las felicitaciones y las buenas vibras de sus seres queridos, amigos, y colegas del medio.

La historia de amor entre los nuevos esposos ha sucedido bastante rápido; a penas en febrero pasado se dio a conocer públicamente su romance también a través de Instagram; seis meses después su enlce matrimonial y a un mes, su embarazo. Por lo que el ex esposo de Sherlyn, destacó que estaba pleno de haber encontrado al amor de su vida.

Y es que, es tanto su amor, que el pasado 1° de octubre, Islas felicitó con un mensaje en una postal en la que aparece junto a su esposa Claudia Wade que la felicitó por ser el Día del Arquitecto.

"Cada primero de Octubre, con el objetivo de resaltar y recordar en México la responsabilidad colectiva de la arquitectura en el diseño de las futuras ciudades y asentamientos del mundo se celebra el Día del Arquitecto.



Por eso te celebro y grito ¡ Feliz Día A la mejor Arquitecta del mundo ! @clau_wade y recordarte cuanto te amo..! Les dejo este #quotes. Como arquitecto diseñas para el presente, con una conciencia del pasado, por un futuro que es esencialmente desconocido” - Norman Foster @officialnormanfoster".

Wade respondió con el mismo amor: "Te Amo mi amor!!".

