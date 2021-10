Eva Longoria y Eugenio Derbez protagonizarán cinta Aristotle and Dante

Los actores Eva Longoria y Eugenio Derbez liderarán próximamente el elenco de "Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe", la película con la que Aitch Alberto debutará como directora.

La productora Limelight detalló este lunes en un comunicado que Alberto también firmará el guion de esta cinta inspirada en la novela homónima de Benjamin Alire Sáenz.

Junto a Derbez y Longoria, que ya compartieron escenas en cintas como "Overboard" (2018) y "Dora and the Lost City of Gold" (2019), también aparecerán en el reparto de este nuevo proyecto Max Pelayo, Reese Gonzales, Veronica Falcón, Isabella Gomez, Luna Blaise y Kevin Alejandro.

Entre los productores de esta película, además de Eugenio Derbez, sobresalen el polifacético artista latino Lin-Manuel Miranda y la actriz Kyra Sedgwick.

La trama de "Aristotle and Dante..." gira en torno a la amistad que forman los latinos Aristotle "Ari" Mendoza y Dante Quintana después de encontrarse por casualidad en una piscina de El Paso (EE.UU.).

"'Aristotle and Dante...' cuenta una historia de autodescubrimiento y aceptación", apuntó Alberto.

"Mi propio viaje me ayudó a darme cuenta de que no hay nada más importante que levantarnos y aceptar completamente quienes somos y ser vistos por eso", añadió la directora y guionista al ensalzar que este largometraje quiere tratar "la vulnerabilidad masculina". EFE News

Con información de CINE / Agencia EFE Los Ángeles EE.UU / Fotografía Instagram Eva Longoria

