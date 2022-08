Eva Longoria y Carmen Maura protagonizarán una serie española para Apple TV+

“Land of women” es el nombre de la serie española que protagonizarán las actrices Eva Longoria y Carmen Maura, en una historia donde serán hija y madre, respectivamente, basada en la novela “La tierra de las mujeres”.

La productora española Bambú Studios rodará los seis episodios de la serie, que contará con una versión en inglés y otra en español, informó Apple TV+, plataforma que tendrá en exclusiva esta ficción, se informó en un comunicado de prensa.

El argumento de "Land of women" sigue los pasos de Gala (Eva Longoria), una neoyorquina que se ve salpicada por las irregularidades financieras de su marido y, para evitar represalias de los deudores, tiene que huir con su hija y su madre (Maura) al pueblo natal de su familia en el norte de España.

Lee también: Verónica Castro se deshace en elogios hacia Natasha Dupeyrón tras actuar juntas en Cuando sea joven

Allí tratarán de mantener un perfil bajo, pero los vecinos de la localidad, que la madre abandonó hace más de 50 años, comenzarán a descubrir los secretos de las tres mujeres y entonces comenzará a desarrollarse la trama.

La novela en la que se basa el argumento, "La tierra de las mujeres", es el segundo libro publicado por Sandra Barneda, una periodista cuya trayectoria está ligada al grupo Mediaset y en su faceta de escritora logró ser finalista del Premio Planeta en 2020 con "Un océano para llegar a ti".

Lee también: Carmen Villalobos y Marlene Favela robarán cámara en la cocina de Top chef VIP

"Es un sueño haber inspirado a Apple TV y a Bambú para este fantástico proyecto. Aún más emocionada por Eva Longoria en el papel de Gala y Carmen Maura como Julia", tuiteó la periodista y escritora.

La adaptación a la pequeña pantalla contará con mucho talento español, pues Carlos Sedes ("Fariña"), será el director de esta serie, en cuyo guion trabajaron Ramón Campos y Gema R. Neira, responsables de ficciones como "Velvet", "Gran Hotel" y la recién estrenada "Now and Then".

Según Apple TV+, la fase de preproducción ya comenzó en España. La plataforma está apostando por las producciones bilingües y en español. El año pasado estrenó "Acapulco", protagonizada por el mexicano Eugenio Derbez, y hace unos meses lanzó "Now and Then", en la que trabajan Maribel Verdú, Marina de Tavira y Rosie Pérez.

La empresa también firmó un acuerdo con el cineasta mexicano y ganador del Oscar por “Gravedad” y “Roma” Alfonso Cuarón para desarrollar diferentes contenidos en su apuesta por el mercado latino.

Con información de Agencia EFE/Fotografías Instagram

Síguenos en

EFE La primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo, tiene cerca de ochenta años de experiencia, produce casi 3 millones de noticias al año en los diferentes soportes informativos: texto, infografía, fotografía, audio, video y multimedia. Ofrece información instantáneamente desde su red mundial de delegaciones y corresponsalías en español, portugués, inglés, árabe, catalán y gallego. Es una Sociedad Mercantil Estatal, cuya titularidad corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España. Ver más