Eugenio Siller celebra su cumpleaños tras triunfar en Netflix en ¿Quién mató a Sara?

Eugenio Siller Margain, mejor conocido como Eugenio Siller, es un actor mexicano que tras lograr el éxito en los foros y sets de grabación, el más reciente y actual, "¿Quién mató a Sara?" -el serial televisivo de Netflix-, se encuentra celebrando su cumpleaños número 40 este martes 5 de abril de 2021.

El actor de cintas como "Jesús de Nazaret" (2019), quien interpretó a San Juan Apóstol, se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida como actor, pues luego de figurar en varias producciones de Televisa, Telemundo y ahora en Netflix, está feliz de "llegar el cuarto escalón".

Tras interpretar a José María Lazcano Toledo 'Chema Lazcano', integrante de la familia que culó a Alejandro Guzmán (Manolo Cardona) -hermano de Sara Guzmán- (Ximena Lamadrid), la chica que muere en pleno momento de una de las aventuras en el agua del grupo de amigos, Eugenio Siller agradece las muestras de cariño de sus seguidores y compañeros de "¿Quién mató a Sara?" y de otras producciones.

"Gracias a todos por sus mensajes y muestras de cariño en mi cumpleaños. Pasé un día increíble. (Thank you all for your love and messages today on my birthday. I had an amazing day). Cake: @by_leslie_tejeda", escribió el actor el pasado lunes 5 de abril en uno de su más recientes post de su cuenta oficial de Instagram.

En la postal, el histrión aparece con un pastel en el que viene estampada su imagen junto a la de un tigre, una corona dorada y acompañado por unos detalles que dicen su nombre en letras también en tono dorado, que es creación de Leslie Tejeda, según especificó Eugenio en la descripción de su publicación.

El actor Polo Morín quien dio vida a José María Lazcano de joven, en la exitosa serie de Netflix, escribió: "Feliz cumpleeeeeeeeañooooos"; por su parte el actor de comedia Gabriel Rossi -quien compartió créditos con Siller en "¿Quién es quién?" (2015) de Telemundo, le deseó feliz cumpleaños con un: "Happy B-day carnal".

La cantante y actriz Danna Paola, también se unió a la celebración virtual del actor y le envió un mensaje: "Happy bday mi chuloooo! te quieroooooo!". La primera actriz Ana Martín, aplaudió su éxito y que se está estrenando en sus primeras cuatro décadas.

La actriz Adriana Fonseca, tampoco pudo dejar de felicitar al actor de "Al Diablo con los Guapos" (2007-2008) y escribió: "Happy birthday darling". "Happy birthday!!!! Ya 3 años desde la peli verdad???", posteó la actriz Sasha Rionda.

En un segundo post de este martes, Eugenio Siller luce muy feliz, mientras la vela de su pastel avienta chispas de fuego hacia arriba en una postal en blanco y negro: "Agradecido con la vida por tantas bendiciones... (Thankful with life for so many blessings...)".