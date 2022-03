Eugenio Derbez revivirá a Chespirito con nueva serie de El Chavo del 8

No cabe duda que el actor Eugenio Derbez no para de trabajar y de sorprender a su público, pues ahora y luego de algunas cintas y series sumadas a su currículum, ahora ¡revivirá a Chespirito con nueva serie de "El Chavo del 8"!

Y no sólo eso, sino que además, el también productor de cine y televisión, lo hará lo más real posible con una producción de primer nivel y algunos efectos con lo que parece que Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito', vivirá de nuevo para volver a cautivar a millones de fanáticos en el mundo entero con sus aventuras en su querida vecindad.

Es un hecho que las series están de boga y no por nada se están produciendo por todo el mundo y se transmiten en decenas de compañías de streaming, pero en el caso de Eugenio Derbez, promete 'romperla' con su primer adelanto de su proyecto que ¡ya tiene fecha de estreno!

Y es que, desde que el emblemático programa de "El Chavo del 8" y todo show relacionado con el actor y productor Roberto Gómez Bolaños salieron del aire de la programación de Televisa en agosto de 2020, el fin de toda una era de su sello particular, causó la molestia y tristeza de millones de seguidores de Chespirito.

Pero este 2022, Eugenio Derbez dará una sorpresa a esos millones de fans y revivirá a ese personaje emblemático que encarnara el "Shakespeare mexicano" o 'Chespirito' como se le conoce comúnmente.

Y el fue el propio actor, comediante y productor de televisión y cine, quien ya compartió a través de su cuenta de Instagram, los primeros trazos de su producción que está a nada de estrenarse.

En una primera publicación del pasado 14 de marzo, el esposo de Alessandra Rosaldo escribió: "Ya casi… Estén pendientes. The project is on its way, stay tuned, "El proyecto está en camino, estar atentos", a la par de un vídeo el que se puede ver justo el personaje de 'El Chavo del 8' con la producción dándole algunas indicaciones.

Lo que ha generado la sorpresa de algunos famosos -en primer lugar- como "QUEEEEEEEEEEEE EL CHAVOOOOOOO" por parte del influencer y youtuber Juanpa Zurita, o la cuenta oficial de Chespirito: "¡Ya nos exhibiste!"... Y Eugenio ha causado tal alboroto que ya hay fans que se pronuncian a que quieren a un actor en específico: "Si no es con el chavo metalero no quiero nada" o "Queremos al Chavo metalero... #chavometalero". El 'Chavo Metalero' es un tipo de origen argentino que sin duda, es el doble de Roberto Gómez Bolaños en dicho personaje.

Pero fue la tarde del jueves, que Eugenio demostró que traerá de nueva cuenta la esperanza de poder ver a Chespirito de nuevo en "El Chavo del 8", que por supuesto, ha causado la algarabía del público y algunos famosos como Omar Chaparro quien ha aplaudido el trabajo de Derbez, así como Adal Ramones quien escribió: "Lo más real" o Juanpa Zurita, quien no para de demostrar su sorpresa: "Parece reaaaaaaaal".

Bueno, hasta la propia Anahí protagonista de "Rebelde" (2004-2006) y ex RBD, se sorprendió de lo que Eugenio Derbez tiene para este 2022: "Queeeeee ??? Wowowow", que se ha llevado 1985 corazones rojos.

Y es que el actor se vio sorprendido dentro de su mismo vídeo promocional cuando está sentado en el sillón de la sala viendo la televisión y luego de sus clásicos brincos, El Chavo voltea a la pantalla y dice: "Eugenio" y éste se emociona diciendo: "¿Chavo?", pero además, se puede ver la fecha del próximo 24 de marzo de 2022, como fecha de estreno de la serie, con su descripción que lo confirma todo: "24 de marzo 2022… / March 24th, 2022…".

Aún se desconoce por qué canal de televisión o compañía de streaming se podrá ver la serie, así como los detalles del número de capítulos que serán.

