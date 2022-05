Eugenio Derbez revela por qué Televisa ya no lo quiere ver ni en pintura

Tras haber ganado el Oscar por la cinta CODA, el actor y productor de cine y televisión, Eugenio Derbez confirmó en una reciente entrevista que Televisa lo vetó, pues la empresa que lo vio nacer como estrella ya no lo quiere ver ni en pintura y todo por la polémica que generó con sus declaraciones del Tren Maya.

Fue durante una entrevista con Javier Poza que Eugenio Derbez rompió el silencio y confirmó de una vez por todas que Televisa lo vetó y que él se dio cuenta que la empresa ya no quería saber nada de él tras cancelarle dos entrevistas sin darle alguna explicación e incluso las personas encargadas de la entrevista le decían que tenían prohibido hacerlo.

"De repente me dicen que tienen prohibido entrevistarme. No me lo dijo ninguna personalidad, sino la gente de abajo, de que había un rumor rondando y me cancelaron las entrevistas", contó el comendiante y productor de la película No Se Aceptan Devoluciones.

"(Entonces) mandé un mensaje, me quisieron dorar la píldora y dije, no, ya mejor no. Bendito sea Dios hay muchos medios donde uno puede promocionar las cosas, que uno puede visitar. Ahora me están invitando a TV Azteca para hacerme un homenaje", detalló el actor.

Eugenio Derbez dijo sentirse confundido por la decisión de la empresa y entender porque ya no lo quieren ver ni en pintura, pues aunque en México ya no puede trabajar para la empresa de Emilio Azcárraga en Estados Unidos si lo puede hacer en TelevisaUnivis ión en donde recientemente estuvo para promocionar "The valet", su más reciente filme de comedia.

"Ya no trabajo para Televisa México, trabajo para Univisión, para VIX. No me han dado la razón exacta, pero quiero entender que es por el tren maya", apuntó el esposo de Alessandra Rosaldo. Cabe destacar que en una reciente entrevista para EFE, el papá de José Eduardo Derbez aseguró que estaba en el mejor momento de su carrera.

"Mi carrera como actor está en el mejor momento posible", afirmó con rotundidad Derbez en una entrevista con Efe previa al estreno de su nuevo filme. Derbez se mostró muy feliz por la "maravillosa situación" que está experimentando tras formar parte del elenco de la gran revelación de la temporada: "CODA", dirigida por Sian Heder.

Una cinta de contenido amable sobre una hija de padres sordos que tiene un gran talento para la música, y por la que Apple TV+ desembolsó 25 millones de dólares tras su estreno hace dos años en el mayor certamen de cine independiente, el Festival de Sundance.

"Lo que pasó con 'CODA' fue una sorpresa, sabíamos que era una película especial, pero no pensábamos que pudiésemos ganar a producciones con presupuestos multimillonarias y repartos con tantas estrellas de Hollywood", reveló Derbez, que en esta película interpreta al profesor de música Eugenio Villalobos.

