Eugenio Derbez confirma veto de Televisa: "llama la atención que te manden silenciar”

Luego de su triunfo en la pasada entrega de los Premios Oscar, Eugenio Derbez vuelve a acaparar reflectores. En está ocasión el reconocido productor mexicano reveló que fue vetado de Televisa, la empresa que le abrió las puertas y que lo vio crecer.

Fue durante laalfmbra roja de la película ‘Y cómo es él’, la cual produce, que Eugenio Derbez confirmó que fue vetado de la televisora San Ángel, después de tantos años. El comediante también aprovechó su encuentro con la prensa para manifestar que está muy feliz de estar en México, pue sya tenía tiempo que no pisaba este territorio.

"Muy contento de estar de regreso en México porque ya tenía rato que no venía y vengo a presentar está película que es producción mía, la produzco yo junto con mi compañía que se llama Trifaz Estudios, y bueno es la primera película producida por nosotros en la que no actúo, y está es la primera de varias que vamos hacer y escogí a Maurio y Omar, que se me hace que son los actores más hot del cine mexicano", señaló el esposo de Alessandra Rosaldo.

Respecto a su veto de Televisa por haber dado una entrevista a Ventanenado y negarse a aparecer en un matutino de la televisora de San Ángel, Eugenio Derbez señaló que lo han vetado. "Me han vetado, ah mira, no está la empresa que me vetó, pues con razón”, indicó en tono de broma el comediante.

Al ser cuestionado de cómo se siente al ser la empresa en la que inició su ccarrera. “Que es donde iniciaste Eugenio”, preguntó una reportera de TV Azteca. A lo que el ganador del Oscar , señaló: “Sí, pero estoy vetado”. En cuanto a si le importa estar vetado de la televisora, el comediante puntualizó.

“No, ay por Dios. Ya no me preocupa, pero es de llamar la atención que de repente te manden a silenciar”, comentó la ya figura reconocida de Hollywood. Por otro lado, Eugenio Derbez aclaró la polémica que ocasionó tras hablar de Matamoros, pues indicó que su comentario fue malentendido, porque el nunca dijo que Matamoros era un pueblito.

Por otro lado, el padre de José Eduardo Derbez reprobó la cachetada que Will Smith le dio a Chris Rock durante la pasada entrega de los Premios Oscar, reprobando la acción del protagonista de Soy Leyenda.

“Yo creo que le dijeron ‘Mira, te van a correr, es mejor que renuncies, antes de que te corran’ y muy inteligentemente renunció antes de que lo corrieran porque hubiera sido peor que lo corrieran, pero sí, tiene que haber algún castigo para lo que hizo, la verdad. Lo repruebo, porque un chiste es un chiste, la verdad, y era un compañero que estaba trabajando, que quizá el chiste pudo haber sido un poquito mal mandado, pero se han dicho cosas peores”, finalizó.

