Aunque la crítica no ha sido buena con “Eternals”, la nueva película de Marvel que protagonizan la mexicana Salma Hayek y Angelina Jolie, tuvo un buen fin de semana de estreno al recaudar más de 70 millones de dólares en Estados Unidos.

La cifra exacta fue 71 millones de dólares, por lo que, pese a las críticas, los fans de las cintas de Marvel no se dejaron desanimar y abarrotaron los cines de la Unión Americana para hacer que “Eternals” lograra el cuarto mejor estreno del año en territorio estadounidense.

De esta manera, las cuatro películas más recaudadoras del año -"Venom", "Shang-Chi" y "Black Widow"- están protagonizadas por personajes del universo Marvel, según datos de Box Office Mojo.

Además, a los 71 millones de dólares que "Eternals" recogió en Estados Unidos, se suman otros 90 millones en el mercado internacional, para una caja total de 161 millones de dólares desde su lanzamiento.

La película ha rendido especialmente bien en Corea del Sur, Reino Unido y Francia, por lo que gracias a estos países se ha convertido en el segundo mejor estreno de Hollywood en el mundo durante 2021, solo por detrás de "F9" (de la saga "Fast & Furious"), que ingresó 163 millones este verano.

Al éxito de "Eternals" han contribuido su imponente reparto, en el que figuran la mexicana Salma Hayek, Angelina Jolie y Kit Harington, y un argumento que parte del final de la saga "Avengers" con "Endgame" (2019).

Por su parte, "Dune" bajó a la segunda posición en su tercera semana en cartelera, con 7,6 millones de dólares. La cinta de ciencia ficción encabezada por Timothée Chalamet, Rebecca Fergurson, Zendaya, Oscar Isaac y Javier Bardem llevaba dos semanas como líder hasta la llegada de "Eternals".

Asimismo, el Agente 007 sigue llenando los cines de EE.UU. cuando ha pasado más de un mes desde su estreno, ya que "No Time To Die" sumó 6,1 millones de dólares en su quinta semana. Finalmente, "Ron's Gone Wrong"" y "Venom: Let There Be Carnage", fueron la cuarta y quinta opción con una suma de 4,4 millones y 3,6 millones, respectivamente.

"Spencer", el filme sobre Diana de Gales dirigido por el chileno Pablo Larraín y protagonizado por Kristen Stewart, se conformó con una caja de 2 millones, aunque su estreno en cines fue muy limitado.

