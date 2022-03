‘Estoy asqueado’: Jim Carrey habla de Will Smith y su madre lo defiende

Sin duda alguna la 94 edición de los Premios Oscar quedará para la historia, pues la cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock por el comentario que hizo a su esposa, Jada Pinkett Smith, le ha costado al protagonista de Soy Leyenda un sinfín de críticas, sin embargo, la reacción del actor Jim Carey es la que más ha dividido opiniones en las redes sociales, pues el intérprete de 'La máscara' aseguró que está asqueado.

Fue durante una entrevista con el medio con CBS Mornings que Jim Carey desaprobó la actitud de Will Simith y expresó que tras el bofetón que le dio al comediante, este debió de haber puesto una denuncia. «Yo hubiera anunciado esa mañana que iba a demandar a Will por 200 millones de dólares porque ese vídeo va a estar ahí para siempre, va a ser omnipresente", señaló el actor.

"Ese insulto va a durar mucho tiempo. Si quieres grita desde el público o muestra tu desaprobación o de algo en Twitter, pero no tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque haya dicho cosas», continuó.

Jim Carey también señaló que quedó asqueado al ver que artistas se pusieron de pie luego de que Will Smith ganó el premio como Mejor Actor. “Asqueado por la ovación de pie (a Will Smith por su premio a Mejor Actor). Hollywood es un atajo de cobardes, y esto parece la señal definitiva de que ya no somos el club de los chicos cool“, expresó el intérprete de La máscara.

Ante este escenario, la madre de Will Simith no ha dudado en defender a su hijo. Caroline Bright, está orgullosa de la victoria de su hijo como mejor actor en los Óscar 2022 por su interpretación de Richard Williams en El Rey Richard. Pero, al igual que el resto del mundo, se sorprendió cuando su hijo subió al escenario para golpear al presentador Chris Rock.

"Sé cómo trabaja, lo duro que trabaja He estado esperando y esperando y esperando. Cuando escuché el nombre, simplemente dije: '¡Sí!'", dijo Bright ,en una entrevista con ABC de Filadelfia . "Will es una persona muy sociable. Es la primera vez que lo he visto hacer eso", aseguró Caroline respecto al incidente con Rock en la premiación.

Jim Carrey sobre lo de Will Smith, cargado como siempre de sentido común. Impecable. pic.twitter.com/fMgoKb2XzH — El Rey Cayetano (@ElReyCayetano) March 30, 2022

