Estefanía Villarreal y su personaje renovado en el remake de Rebelde

La actriz mexicana Estefanía Villarreal decidió regresar al universo de "Rebelde", esta vez liderado por Netflix, para tener la oportunidad de transformar y reivindicar a su personaje de Celina, que en la primera versión tuvo una adolescencia difícil.

"Acepté porque yo le tengo mucho amor a 'Rebelde', y porque la historia ya no iba a ser vista desde el punto de vista de mi personaje cuando era joven. Celina iba a ser una mujer totalmente distinta a lo que era la 'chavita' (jovencita) de antes", cuenta este vienes Estefanía Villarreal en entrevista con Efe.

En la versión de Televisa de 2004, Celina Ferrer era una adolescente que en el colegio sufría de "bullying" (acoso) por su aspecto físico.

Ahora, 18 años después, Ferrer se ha convertido en toda una mujer empoderada que lidera el Elite Way School, una de las escuelas más prestigiosas del país en la ficción, principalmente por su excelencia musical.

La actriz fue una de las primeras en estar contemplada como parte del elenco del "remake" protagonizado por Azul Guaita y Sergio Mayer Mori.

"El acercamiento fue directamente con una de las guionistas de la historia, se acercó para decirme que quería hacer este proyecto, pero yo no estaba enterada de cuál", cuenta Estefanía de hechos acontecidos cinco años atrás.

La proximidad con los creadores de esta nueva versión, hizo que la actriz pudiera tomar las riendas de cómo quería mostrar en la pantalla a la nueva Celina Ferrer, así como dejar ciertos signos y guiños de su personaje anterior que considera los fanáticos de "Rebelde" pudieron identificar en la serie que estrenó a inicios del 2022.

"Fui parte del proyecto desde el guion, aporté muchas ideas, di mucha información que no estaba tan fresca y que sirvió mucho para la formación de mi personaje", cuenta la actriz.

Villarreal también celebra que la serie muestre a las mujeres desde una posición más justa que la que estas tenían en la versión del productor Pedro Damián.

"Creo que el plan era poner a la mujer a la par del hombre, en un mejor lugar del que habían tenido tiempo atrás y creo que es un trabajo que en el mundo también se está haciendo", reflexiona.

MODELAJE, CANTO Y ACTUACIÓN

Además de ser actriz, Estefanía es una apasionada por el modelaje y el canto y explica que son tres facetas en las que comparte su verdadera esencia de diferente forma.

"El poder de las fotos me da la libertad de ser un poco más yo, pues al final cuando estoy actuando es un personaje. No puedo decidirme sobre una, creo que al final un actor es más completo si sabe muchas cosas", afirma.

No obstante, Estefanía confirma que al menos en la actualidad su prioridad es su carrera como actriz.

Por ahora tiene frenado su proyecto musical "Reinas de Corazones", pues la pandemia complicó la realización de los conciertos, pero en puerta tiene dos proyectos actorales que la siguen nutriendo en el ámbito profesional.

"Estreno un proyecto por marzo o por mayo para Amazon y empiezo otro del que todavía no puedo adelantar nada", comenta la artista, quien sobre la segunda temporada de la serie de "Rebelde" dijo no tener noticias. EFE

