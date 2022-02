Ésta es la producción con la que Angélica Aragón volvió a Televisa

Mucho se ha especulado sobre el regreso de la actriz Angélica Aragón a Televisa a no menos de 26 años de co-protagonizar la telenovela "Cañaveral de Pasiones", que en 1998 literalmente sacó chispas de la pantalla chica, gracias a la trama de la misma. Pero hace algunas semanas, se dijo que la primera actriz, podría estar contemplada para "Vencer la Ausencia", la cuarta telenovela de Rosy Ocampo de la franquicia "Vencer".

Y tal vez, su participación llegue a concretarse, pero entre tanto, ésta es la producción con la que Angélica Aragón regresó ya a Televisa. Se trata nada más y nada menos que de "El Último Rey: El Hijo del Pueblo", como se llama la serie biográfica del cantante Vicente Fernández recién fallecido el pasado 12 de diciembre de 2021.

Y es que, Televisa ya ha lanzado el primer avance de la bioserie a través de YouTube, la mañana de este jueves, en el que sorprendentemente la primera actriz Angélica Aragón reaparece como una presentadora de televisión que está entrevistando al 'Charro de Huentitán', como es llamado el padre de Alejandro Fernández.

Lee también: A 26 años de Cañaveral de Pasiones, Angélica Aragón y Juan Soler harían Vencer la Ausencia

El primer avance de la bioserie producida por Juan Osorio, muestra la vida de niño de Fernández; etapa en la que es subestimado por los adultos, pues le dicen que nunca va a llegar a ser nadie; pero él asegura que va a sacar de pobre a su familia.

El clip de apenas 20 segundos, también ha sido compartido por el propio productor en sus historias de Instagram y a decir verdad, ya ha encendido la emoción en el público televidente que quiera ver ya, a los actores que darán vida al propio Vicente Fernández, a Doña Cuquita -su esposa- a Alejandro Fernández 'El Potrillo' y a otros personajes más de la vida real.

Lee también: Bioserie de Vicente Fernández producida por Juan Osorio, ya tiene elenco estelar

Incluso, no podría haber mejor fecha para lanzar el primer avance en redes sosciales y a través del programa "Hoy", en el que este jueves celebraron la vida del cantante que ha dejado huella como uno de los máximos exponentes de la música vernácula en México.

Pues este jueves 17 de febrero, el fallecido cantante y actor, estaría llegando a us 82 años de vida, por lo que su familia ha organizado todo un homenaje en el rancho "Los 3 Potrillos" en Guadalajara, Jalisco, para celebrar la gran estrella de la música y la actuación que fue.

Por otro lado, aún no se sabe con certeza si Angélica Aragón figurará como protagonista o actriz secundaria en "Vencer la Ausencia"; lo que sí es un hecho, es que ya se le podrá ver de nuevo por el Canal de las Estrellas, a partir de próximo 14 de marzo en el horario estelar de las 8:30 pm en "El Último Rey: El Hijo del Pueblo".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!