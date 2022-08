Ernesto D’Alessio se convierte en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity

Luego de irse directamente al reto de eliminación tras no superar la primera prueba de la noche, Ernesto D’Alessio no pudo redimirse al final y tuvo que despedirse de la “cocina más famosa de México” al no convencer a los jueces con su paella.

El cantante y político mexicano se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity, que fue un mar de emociones desde el principio, pues los participantes recordaron los momentos más memorables de sus carreras, además que Arturo López Gavito, el llamado “Juez de hierro”, mostró su sensibilidad como nunca antes.

El segundo programa de la temporada también tuvo como invitados a algunos periodistas de espectáculos, entre ellos, Alex Kaffie y Jimena Pérez la “Choco”, quienes participaron en una de las pruebas de salvación.

Un momento memorable

La jornada inició con muchas emociones encontradas para los famosos, quienes recordaron los momentos más memorables e importantes de sus carreras, y el reto consistió en que deberían preparar un platillo evocara justo ese instante, utilizando algunos ingredientes sorpresa.

La dinámica en esta prueba fue que los chefs eligieron los tres mejores platos y los tres peores; los dos que les agradaran más irían directo al balcón, mientras que el que menos los convenciera también subiría a ese lugar pero sólo para esperar, pues tendría un pase al reto de eliminación, al igual que Nadia, que no estuvo presente por enfermedad.

Todos trataron de presentar lo que mejor habían logrado y Carmen Campuzano y el Influencer Ricardo Peralta subieron al balcón salvados, mientras que Ernesto D’Alessio, con una crema que no convenció, obtuvo el primer mandil negro de la noche.

Sorprenden los invitados

Para el reto de salvación, fueron invitados algunos periodistas del medio del espectáculo para liderar equipos; ellos fueron Alex Kaffie, Pablo Chagra, Jimena Pérez la “Choco”, Gerardo Escareño y Ricardo Manjarrez, quienes eligieron a los integrantes de su grupo.

La prueba consistió en que los capitanes deberían responder algunas preguntas sobre los famosos y ello les daba la posibilidad de trabajar con determinados materiales, con el que debían realizar tres platillos, uno para cada juez.

Al final, los equipos de Alex Kaffie, integrado por Talina Fernández Alejandra Ávalos y Francisco Gattorno; Jimena Pérez la “Choco”, conformado por Margarita la”Diosa de la cumbia”, Mauricio Mancera y Pedro moreno; y Ricardo Manjarrez, con Karla Sofía Gascón, Alan Ibarra y Carlos Eduardo Rico, subieron al balcón, mientras que Arturo López Gavito, Lorena Herrera, Marcello Lara, Nadia, Julio Camejo, Macky González, Alejandra Toussaint y Ernesto D’Alessio fueron a la eliminación.

Ya en la última oportunidad que tenían para salvarse, el chef Pablo Albuerne dio una masterclass de paella valenciana y fue ahí donde Arturo López Gavito se emocionó mucho y no pudo evitar llorar cuando presentó su platillo, que fue el mejor de la noche; por el contrario, la fortuna no sonrió Ernesto D’Alessio, quien tuvo el peor desempeño y se despidió de la cocina de MasterChef Celebrity.

