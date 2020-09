Ernesto Cazares presume su nueva conquista frente a la playa

Ernesto Cazares, de 20 años de edad, ganador de la primera edición de Exatlón, confirma mediante una publicación en su cuenta de Instagram a su novia quien además de poseer una deslumbrante figura, desencadena un misterio de identidad entre el club de fans de Cázares.

En la foto donde ambos son protagonistas, el parkour aparece junto a su novia en un traje de baño ajustado muy acaramelado dándose un tierno beso mientras él la cargaba frente a unas azules playas.

Aunque la foto no se percibe con claridad a la afortunada joven, se especuló quién podría ser la misteriosa chica en traje de baño verde que acompaña al atleta.

En un breve mensaje así se expresa el enamorado “Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, gracias por apoyarme en cada una de mis metas , por estar a mi lado en la buenas y las malas, TE CIELO me encanta estar para ti como tú lo estás para mí, eres mi motivo y mi inspiración . GRACIAS POR TODO EL AMOR INCONDICIONAL QUE ME DAS CADA DIA Y POR ESPERARME CON LOS BRAZOS ABIERTOS HASTA MI REGRESO. Mi pedacito de cielo, te adoro”, concluyó Cázares.

En el programa Venga la Alegría se reveló su nombre, confesando que ya llevan más de 8 meses de novios y que se conocieron en Cancún, que su relación va en serio, incluso se sincera que hasta podría llegar al altar con él.

Cazares quien fue unos de los favoritos para ganar el exatlón se destacó por su habilidad en los circuitos físicos desempeñando un excelente papel en el concurso, compitiendo con un rival fuerte y también favorito, el atleta olímpico y gimnasta, Daniel Corral, quienes se debatieron por el primer lugar.

Actualmente el veracruzano se encuentra en la temporada 4, Exatlón: Titanes vs Héroes, quien se motiva por el amor para volver a ser ganador del primer lugar en esta edición.

María confirmo ser la misteriosa chica que posaba junto al atleta a través de una videollamada dentro del programa antes mencionado; comentó que no deja escapar ninguna emisión del programa para ver a su chico por lo menos un momento.

Expresándose de la siguiente manera: “La verdad prefiero verlo en la tele a no verlo y no tener comunicación, estoy feliz porque cada día saca lo mejor y demuestra que es un campeón”

El programa Exatlón: Titanes vs Héroes, es un formato donde los cinco ganadores de las temporadas pasadas se enfrentan para corroborar sus habilidades físicas y mentales, con circuitos mas demandantes.

