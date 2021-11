Erika Buenfil tiembla en Quién es la Máscara como invitada del show

La sexta gala de "¿Quién es la Máscara?" llevó al show a una nueva etapa y Erika Buenfil, quien fue la invitada de la noche, tembló con las sorpresas que tenían preparadas para el programa. Esta vez, sólo hubo un personaje eliminado.

Por primera vez en tres temporadas se vivió una dinámica diferente, y es que los ocho participantes que hasta antes del programa seguían con vida dentro del show, se enfrentaron uno a uno y todos contra todos. La dinámica sería que de los dos grupos, uno de los participantes sería salvado por el panel de los expertos investigadores y los otros tres estarían siendo salvados o eliminados por el público.

Fue en dos cuádruples combates que todos lucharon por defender su identidad y hacer desvariar a los investigadores logrando diferentes acentos y timbres de voz al hablar o enredándolos con sus pistas que los llevaban a pensar que era un famoso y luego los hacían cambiar de opinión.

El primer cuádruple combate de la noche estuvo a cargo de Apache, Sapo, Androide y La Hueva y el segundo sería responsabilidad de Carnívora, Gitana, Leona y Perezoso.

Los reality shows están muy de moda y para darle un toque distinto al programa, durante la semana, los ocho personajes estuvieron encerrados en la casa de Big Máscara [haciendo referencia a Big Brother]. La primera presentación fue de Apache, quien entonó el tema "I like to move it" de Reel 2 Real feat. The Mad Stuntman y sorprendió bastante con su voz; además inevitablemente puso a bailar a todos.

Sapo fue el segundo en hacer su presentación cantando "Yonaguni" de Bad Bunny. Androide volvió a hacer de las suyas en el escenario cuando dejó ver que es una chica muy empoderada tras cantar "Cinco Minutos" de Gloria Trevi. Por su parte La Hueva puso a bailar al foro interpretando "Dynamite" de BTS, siendo el último de la primer parte del programa.

En esta primera ronda, entre el panel de investigadores y el público salvaron a Apache -quien se perfila como uno de los favoritos para ganar la competencia del programa con el secreto mejor guardado de la televisión-, también a Androide y La Hueva; por lo que Sapo, quedaba en riesgo de eliminación.

La primera de esta segunda batalla en hacer vibrar con su voz fue Carnívora a ritmo de reguetón con "Me Pasé" de Enrique Iglesias y Farruko. Mientras que, para el segundo combate lleno de música, ritmo y color, Gitana llegó a encender los ánimos con su sensual voz a ritmo de "Telepatía" de Kali Uchis. Leona, derritió a Yuri por interpretar "Tiempos Mejores", la canción con la que la 'güera veracruzana' ganara el Festival Internacional OTI en los 80's.

Y el último en hacer su presentación en el segundo cuádruple combate de la noche fue Perezoso, quien interpretó un prendido tema del regional mexicano "A la Antigüita" de Calibre 50.

Leona, fue salvada por el panel de investigadores; por lo que Perezoso, Gitana y Carnívora quedaron a votación del público. Carnívora fue la que quedó en riesgo esta vez y se tuvo que enfrentar en un duelo con Sapo.

Pero Sapo fue el personaje menos votado y tuvo que quitarse la máscara. Las apuestas por qué personalidad se encontraba debajo del imponente disfraz de Sapo, estuvieron así: Mónica Huarte apostó por Gian Marco, mientras que Juanpa Zurita dijo que podría ser Leonel García de Sin Bandera.

Por su parte, Erika Buenfil -la invitada de la noche- apostó por que era el actor español Lizardo y Carlos Rivera y Yuri coincidieron en que debajo de la máscara de Sapo podría estar Noel Schajris del emblemático dueto Sin Bandera.

Y efectivamente, estos dos fueron los más acertados, pues la celebridad que se escondía debajo de la máscara de Sapo, era el cantante Noel Schajris, quien enamoró con su romántica voz y los puso a cantar a todos. Posteriormente, el único famoso eliminado de la noche tuvo un live en Instagram a través de la cuenta oficial de "¿Quién es la Máscara?" y contó sus planes a futuro.

