Erika Buenfil no perdona a Martha Figueroa: "Me cae gorda esa vieja"

La actriz, Erika Buenfil no disculpa a Martha Figueroa tras burlarse de su hijo y llamarlo "pequeño Zedillo", ese comentario despertó el coraje de Buenfil y exigió una disculpa publica por parte de Pepillo Origel y Martha Figueroa.

En el programa Hoy, invitaron a Erika Buenfil para que hablara en público con Origel, quien llegó con unas rosas y dio una disculpa pública a la famosa actriz, quien se conmovió hasta las lágrimas.

En esta ocasión Origel dejó claro que él no había dicho nada en contra de la tiktokers, por que estaba cansado de los ataques que estaba recibiendo en sus redes sociales por haber hablado mal de Erika Buenfil.

En el video titulado: 'Pepillo' Origel está harto de los Tik Toks de Erika Buenfil, tanto Martha Figueroa como Origel se estuvieron riendo de la forma de trabajar y la carrera de Erika. Por su parte la actriz dejó claro que podían reírse todo lo que quisieran de ella, pero que no metieran a su hijo, por que él joven no es una figura publica y dijo que no tienen ningún derecho en mencionarlo por ser menor de edad.

Ahora A Erika Buenfil no le importa hacer las paces con Martha Figueroa, así lo dio a conocer en una entrevista en el programa Hoy, pero si pidió respeto para el nombre de su hijo, quien es uno de los responsables de su gran éxito en Tik Tok.

La actriz dijo que no se puede ser amigo de todo el mundo, que no piensa perdonar sus comentarios en el programa con Pepillo Origel.

"Esa vieja me cae gorda, me cae gorda y ya" fueron las contundentes palabras de Erika Buenfil contra la periodista.

Por su parte Figueroa dijo que la actriz tenía toda la razón, que nadie tiene que ser amiga de todo el mundo, "Ya me iba ofrecer ayudarle a trapear, ahora no, se ve que no se quiere congraciar, si antes me trataba mal, ahora peor", dijo Martha frente a Galilea Montijo y Tania Rincón, que sorprendió al llegar a Televisa, desde su salida de Tv Azteca.

Así se burló Martha Figueroa de Erika Buenfil

