Erika Buenfil destapa romance con alto ejecutivo de Televisa

A escasas semanas de que la actriz Merle Uribe señalara durante una entrevista con el programa de espectáculos "Chisme No Like", que algunas actrices como Salma Hayek , Lourdes Murguía y Erika Buenfil, habían sido parte de la lista de amoríos de un alto ejecutivo de Televisa para obtener éxito, la reina del TikTok rompió el silencio y aclaró realmente tuvo sus queveres con Víctor Hugo O'Farril.

Recordemos que Merle Uribe confesó que gracias a que estás famosas se metieron con el ex ejecutivo de Televisa forman siempre parte de diversos proyectos, siendo Salma Hayek la más consentida. Ante estás polémicas declaraciones, Erika Buenfil habló durante una entrevista al programa Primera Mano sobre la relación que tuvo con el alto ejecutivo.

La reina del TikTok aseguró que fue novia del ex ejecutivo cuando ella era muy joven, pero no andaba en malos pasos, pues pese a que lo conoció cuando tenía 14 años, su madre siempre la acompañaba a todos lugares.

“Sí, fui novia de ese señor, pero legal, él me conoció muy joven, yo tenía 14 años, en esa época yo andaba con mi mamá mañana, tarde y noche, o sea, mi mamá no me soltaba, y sí fui consentida, pero no andaba yo en malos pasos”, dijo Buenfil frente a las cámara De Primera Mano.

La estrella de las telenovelas aseguró que cuando ella tuvo una relación sería con Víctor Hugo O'Farril fue cuando ella ya estaba más madura, entre los 28 y 30 años, momento en el que él fue a su casa y pidió permiso para comenzar el romance con la Reina del TikTok.

“Cuando tuve una relación real sí, yo tenía casi 30 años, entre 28 casi 30, y vino a mi casa, como a la antigüita a pedir formalmente ser novios”.

Para finalizar la entrevista y dejar claro que lo que vivió con Víctor Hugo O'Farril fue un romance formal, la actriz de 57 años enfatizó que la fama que tiene en TikTok y redes sociales es fruto de su esfuerzo y locuras y que está no se la ha regalado nadie.

“Pero no tengo por qué estar aclarando nada, yo estoy bien, y gracias a Dios tengo 11 millones 600 mil seguidores que no me los regala ningún novio ni nada, es gracias a mi esfuerzo a mi locura y a mis ganas constantes de salir adelante”, expresó Erika Buenfil.