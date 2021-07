Entre lágrimas, Marisol González aclara si su salida de Hoy es por Galilea Montijo

Luego de los rumores que apuntaban que la salida de Marisol González del programa “Hoy” se debía a los malos tratos que recibió por parte de las conductoras titulares Galilea Montijo y Andrea Legarreta, la ex reina de belleza aclaró su decisión en el mismo espacio televisivo.

Conocida en el mundo del espectáculo por representar a México en Miss Universo 2003, la presentadora de televisión apareció junto con Andrea Legarreta y Galilea Montijo y entre lágrimas, y frente a todos, reveló si su adiós se debe a alguna enemistad con ellas.

Luciendo bellísima, como siempre, Marisol González no pudo evitar llorar cuando habló de las razones que la hicieron renunciar al matutino de Televisa, aunque no descartó regresar en algun momento a “Hoy”, donde aseguró, encontró una familia.

Lee también: Confirman que Marisol González dejará de ser conductora de Hoy

Acompañada por Andrea Escalona y Shanik Berman, la ex Nuestra Belleza México apareció en un segmento del programa junto con Galilea Montijo y Andrea Legarreta, para hablar específicamente del motivo de su salida de “Hoy”, a raíz de los rumores que se desataron y que acusaban a ambas presentadoras titulares de ser la causa.

“Hay momentos para ser profesionales… profesionistas. Hay momentos para ser mamá, hay momentos para ser esposa, y viene un momento muy importante para ti y para tu familia. ¿Qué es lo que viene para Marisol? Quiero que nos platiques”, abrió la sección Galilea Montijo.

Jalando aire y conteniendo emociones, Marisol González comenzó a explicar las razones por las que decidió renunciar al matutino, aclarando todo: “Me cuesta mucho trabajo hablar, no sé ni por dónde empezar pero de repente nos queremos como partir en mil, ¿no? Y querer que todo esté bien, que todo esté al 100”, dijo antes de suspirar y soltar las primeras lágrimas.

“Hoy me toca darme un tiempo con mi familia. Aquí formé una familia hermosa, siempre fue mi sueño estar en “Hoy”, y ha sido mucho más bonito de lo que esperaba, se han portado todos increíble, producción, mis compañeros, cabina, cámaras, y me cuesta mucho, porque no quiero, no sé estar sin trabajar, pero por ahora es una decisión familiar, nos queremos dar un tiempo y me voy a separar un poquito con mi familia para atender esa parte”, dijo la conductora de TV, acallando las especulaciones.

Lee también: Enamora Sebastián Rulli con look tras próximo final de serie El Dragón

No obstante, Marisol González sostuvo que espera que su ausencia sea sólo por un tiempo y que en breve pueda regresar al elenco de presentadores de “Hoy” o de algún otro programa, a lo que Galilea Montijo y Andrea Legarreta respondieron que siempre tendrá un lugar en el matutino para cuando quiera volver.

Andrea Escalona salió al paso e hizo referencia a los rumores que se soltaron sobre la salida de la esposa de Rafael Márquez Lugo: “Y más allá de lo que se diga, yo sé que la gente dice muchas cosas de “Hoy”, somos una familia y te queremos mucho, y esto es un hasta luego”, dijo, a lo que Marisol González respondió: “Es mucho más bonito estar aquí de lo que hubiera pensado, gracias”.

Síguenos en