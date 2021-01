Entre globos y glamour Silvia Pinal desea feliz año

Silvia Pinal, muestra una foto de su juventud a sus seguidores para desearles feliz año 2020 y mostrar lo hermosa que fue en su juventud, y es que se vio que al pie de la foto le puso en mensaje:

“Feliz año nuevo”, se podía leer el mensaje de la actriz.

Fue entre medio de globos y de adornos para fiesta que Silvia Pinal, se dejo ver en la fotografía en blanco y negro, compartiendo su belleza de juventud, ya que sin duda era y sigue siendo una mujer hermosa, por dentro y por fuera y prueba de ello es el cariño que siempre ha recibido de sus admiradores.

Silvia Pinal, es conocida a nivel mundial por sus actuaciones impecables en diferentes cintas cinematográficas, al igual que su belleza que siempre la caracterizó, hoy a sus 89 años, la actriz se encuentra feliz, después de las complicaciones por la pandemia de Covid-19, pero aún así, decidió festejar su cumpleaños.

Fue el pasado 12 de septiembre que Silvia Pinal, decidió celebrar su cumpleaños acompañada de las personas más allegadas, en donde estuvieron sus hijas Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán, quienes han estado con ella en todo momento apoyándola y haciéndola sentir bien.

Fue en una entrevista para hoy donde Silvia Pinal dijo no tener miedo de cumplir años y este fue el mensaje: “No me preocupa tener un año más, me preocupa que sigan siendo buenos. Que sigan siendo alegres y que me den cosas buenas”, explicó en una entrevista para el programa de “Hoy”.

Silvia Pinal, agradeció a la vida por haberle dado tantas cosas buenas en su carrera profesional como en su vida: “Me siento alegre, feliz. Yo sé qué es que te surjan las cosas buenas y que la vida te premie. Eso no es fácil. O sea, que estoy muy agradecida a la vida, a mis amigos, a la gente que me ayuda y a los que me han apoyado para llegar a estas cosas bellas”, comentó la matriarca de las Pinal.

Se ha escuchado mucho últimamente el nombre Pinal en el mundo del espectáculo, por escándalos protagonizados por familiares o por otro lado, por problemas de salud, pero eso sale sobrando ya que la legendaria actriz del Cine de Oro, ha dejado un legado muy importante dentro de la cultura mexicana.

Silvia Pinal deseando Feliz Año Nuevo. Instagram Silvia Pinal

Silvia Pinal, tuvo uno de los trabajos que le dio reconocimiento en la Industria Cinematográfica, ya que eso dio pie para que uno de los artistas más importantes como lo fue Diego Rivera, la pintara con uno de sus vestidos favoritos, y le regaló el cuadro que aún la actriz mantiene en su casa.

“Para mí fue una cosa muy nueva y mi arquitecto, que es un arquitecto a quien yo quise mucho (…) me dijo ‘ve a que te pinten’. ‘¿Cuánto me va a costar?’ ‘No te preocupes, el maestro me quiere mucho y no te va a cobrar nada que no puedas pagar’. Y así fue, no me cobró y fue el mejor regalo que me pudo haber dado”, dijo Silvia Pinal para el programa “Hoy”.