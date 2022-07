Enfermo Amor, la prometedora cinta con Andrés Palacios a punto del estreno

En mayo de 2021 se anunciaba una nueva producción de la industria del cine que se encontraba en sus primeros trazos bajo el título de "Enfermo Amor", una película protagonizada por Andrés Palacios, Fernanda Castillo y otros actores. Este junio de 2022 es una realidad y están a nada de estrenarla.

"Enfermo Amor" es una producción realizada para una plataforma de streaming que promete ser un gran éxito, pues está basada en la novela "Love/Sick" (Enfermo de Amor) del escritor John Cariani, que ya fue llevada al teatro en 2018 en México, y ahora ocupará un lugar importante en la web.

Fueron los mismos directores de la puesta en escena, quienes se encargaron de llevar la historia a la pantalla del cine a través de plataformas de streaming, que ¡ya está a dos días del estreno! Entre el elenco figuran estrellas como Camila Sodi, quien dará vida a Sara y Alex de la Madrid, que será Memo.

La prometedora cinta mexicana de este 2022, también cuenta con las participaciones de Cassandra Sánchez Navarro (Cecilia), Eréndira Ibarra (Karla), Natalia Téllez como Luisa Fernández y Estefanía Hinojosa (Ana); y entre el elenco masculino, figuran otros galanes:

Jesús Zavala en la piel de Andrés, Andrés Palacios (Quique), Juan Pablo Medina -en su regreso a los foros-, dará vida a Jaime, Enrique Singer a quien actualmente se le puede ver en "Mujer de Nadie" (2022), dará vida a un padre de familia de nombre Sergio y el joven actor Alberto Guerra como Marco. Daniel Tovar y Francisco Rueda son otros actores que prometen romperla tras su participación en el largometraje.

Mónica Huarte (Julia), Fernanda Castillo como Liz, Adriana Louvier (Sofía), Maya Zapata (Emilia), la primera actriz Rebecca Jones, será la mamá Cecilia, son otras actrices que darán vida a los principales personajes de "Enfermo Amor" (2022).

"Enfermo Amor", aborda temas importantes sobre el amor y las relaciones de pareja, tales como el enamoramiento, la desilusión o decepciones amorosas, las rupturas de pareja y hasta las mariposas que se sienten en el estómago cuando el amor llega a la vida de alguien.

La puesta en escena estuvo protagonizada por Mónica Huarte, Adriana Louvier, Eréndira Ibarra, Esmeralda Pimentel, Andrés Palacios, Alex de la Madrid, Luis Arrieta y Nacho Tahán -estos dos últimos que por ahora figuran en "Mujer de Nadie".

La cinta que ya está lista para su estreno, se podrá ver a través de ViX+, la plataforma de streaming de Televisa Univisión, a partir de este miércoles 27 de julio. Aquí el tráiler.

Diana Palacios Periodista

