Encuentran sin vida al joven actor, Matthew Mindler, estaba desaparecido

A principios de está semana, las autoridades de Hellertown, Pensilvania, emitieron una alerta para informar que el joven actor, Matthew Mindler, estaba desaparecido, sin embargo, la mañana de esté sábado fue encontrado sin vida, según informes policiales a los que TMZ tuvo acceso.



"Es con un corazón afligido que les comunicamos la muerte de Matthew Mindler, de 19 años, de Hellertown, Pensilvania, un estudiante de primer año."En la Universidad de Millersville se había realizado una búsqueda de Matthew desde el jueves, después de que se reportara su desaparición. Matthew fue encontrado fallecido esta mañana, sábado 28 de agosto, en Manor Township, cerca del campus", dio a conocer a través de un comunicado la Universidad de Millersville.

Sin embargo, aún no se revela la escena o situación en la que murió o si se sospecha de algún asesinato. Matthew no había sido visto desde el martes por la noche después de que no regresó a su dormitorio, fue entonces que fue reportado como desaparecido.

Lee también: Candyman llega a las salas de cine y amenaza reinado de Free Guy

La policía dice que Matthew fue visto por última vez alejándose de su dormitorio a las 8:11 pm del martes, con una sudadera con capucha blanca de la Universidad de Millersville con rayas negras en el brazo, una mochila negra, jeans y zapatillas blancas.

"La policía está pidiendo ayuda para encontrar a Matthew Mindler, de 20 años, un estudiante de primer año de Hellertown, PA, que ha estado desaparecido desde la noche del martes 24 de agosto de 2021. Matt fue reportado como desaparecido a la policía de la Universidad a última hora de la noche. después de que no regresó a su habitación ni devolvió las llamadas telefónicas de su familia. Matt fue visto por última vez caminando desde su residencia, West Villages hacia el área de estacionamiento de Centennial Dr. a las 8:11 p.m. Martes por la noche. Llevaba una sudadera con capucha blanca de la Universidad de Millersville con rayas negras en el brazo, una mochila negra, jeans y zapatillas blancas (deslice para ver las fotos). Matt asistió a clases el lunes y martes, pero no asistió ni ayer ni esta mañana", parte del comunicado de la Universidad ante la noticia.

Matthew participó junto a Paul Rudd en Our Idiot Brother, también apareció en la película para televisión de 2016, Chad: An American Boy.

Síguenos en