Encontronazo entre Mariana Seoane y Natalia Téllez al hablar de ‘caballerosidad’

¿Quién iba pensar que por dar unos “tips” a las mujeres para sus primeras citas románticas, Mariana Seoane saldría humillada de “Netas divinas” tras tener un encontronazo con Natalia Téllez al hablar de caballerosidad? Seguramente nadie, ni ellas mismas, pero eso fue lo que pasó en una reciente emisión del programa transmitido por Unicable.

Y es que la “Niña buena” fue una de las invitadas a “Netas divinas”, junto con la actriz Erika Buenfil, para platicar de diversos temas, pero no se esperaba que su postura sobre cómo cree que se deben comportar las mujeres en sus primeras citas fuera rebatida con argumentos por Natalia Téllez, quien le dio una lección de feminismo al aire.

Lo que detonó el encontronazo entre Natalia Téllez y Mariana Seoane al hablar de “caballerosidad” fue que la cantante consideró que el hombre debería tener la iniciativa de pagar la cuenta en las primeras citas románticas, algo que no fue compartido por la joven conductora de televisión, quien además la invitó a replantearse muchas cosas.

“A mí me gusta eso y respeto a quien no le gusta, no es porque yo no pueda pagar mi parte. Me parece que es parte del cortejo, que es parte del rollo y la conquista. Yo creo que sí hay roles padres, que te abra la puerta del coche a mí sí me gusta. Hay cosas que no me parece que tengan nada que ver con la igualdad”, afirmó la actriz de “Por ella soy Eva”.

No obstante, Natalia Téllez no estuvo de acuerdo y tampoco tuvo reparó en hacérselo saber a la invitada, pues además señaló que es muy importante reflexionar la manera en que culturalmente han sido educadas las mujeres a lo largo de los años, haciendo que piensen o tomen un rol que creen es el que les toca.

“Es muy respetable, cada quien lleva su vida y sus preceptos como considera. Yo creo que a veces lo que sirve es cuestionar lo que se viene haciendo desde hace mucho en cuestiones de género porque nos vamos dando cuenta de que las cosas que son un símbolo de caballerosidad todo tiene un peso y un contenido social, todo eso sí significa algo, a eso va la lucha que están haciendo las mujeres, a eso se llama deconstruir”, señaló la conductora de TV.

Natalia Téllez dio lecciones de feminismo e invitó a analizar el trasfondo de algunas actitudes que algunas mujeres repiten casi de forma inconsciente, además de considerar que todas “tienen que aprender a ser independientes y no esperar a que les paguen la cena”, por lo que comenzó el intercambio de puntos de vista en “Netas divinas”.

Mariana Seoane, por su parte, sostuvo su argumento y señaló que ella hablaba específicamente en la cuestión del cortejo y cuestionó a Natalia Téllez sobre qué pensaría si cuando su hija crezca no quiera que nadie le invite o que, por el contrario, le guste que paguen la cuenta por ella, a lo que la presentadora de TV señaló que estaría muy orgullosa, pero que el tema no era ese, sino más bien cuestionarse el significado de los símbolos del romanticismo y la connotación del dinero.

Para acabar con la tensión que se sentía en el foro, Paola Rojas intervino y dio su punto de vista, pero quien regresó las risas al programa fue la actriz Erika Buenfil, quien dijo que como jefa de familia normalmente ella se da sus gustos y se invita al cine, y remató diciendo: “No le quito el mérito a los hombres, pero hasta ahorita pues alguien que me invite a cenar”.

