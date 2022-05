Enamora Sharon Stone en la alfombra roja del Festival de Cannes

La actriz estadounidense Sharon Stone causó sensación este domingo en la alfombra roja del Festival de Cannes con un vestido de doble falda, cuya oibrefalda se quitó al momento de estar posando para la prensa internacional, dándose el lujo de lucir como toda una diva.

La intérprete de "Bajos Instintos" (1992), lució un conjunto de tirantes azul y blanco de falda recta, con otra voluminosa y superpuesta en los laterales. En su acceso al Palacio de Festivales, dos acompañantes la ayudaron a quitarse esa última, destacando así su estilizada figura.

Sharon Stone asistió a la proyección de "Les Amandiers", película de la directora francesa Valeria Bruni-Tedeschi que compite por la Palma de Oro en esta 75 edición del certamen, inaugurada el 17 de mayo y que se clausurará el día 28 del mismo mes.

En esa alfombra roja estuvieron igualmente la intérprete sueca Alicia Vikander y su marido, el también actor Michael Fassbender. Vikander, con un vestido cobrizo de escote cruzado, ha presentado fuera de competición "Irma Vep", serie del francés Oliver Assayas que adapta a la pequeña pantalla su película homónima, un clásico de 1996. EFE

Y es que a sus 64 años de edad y su belleza, la estrella de cine, ha logrado impactar a los presentes en plena alfombra roja del afamado festival. Y a través del su cuenta de Instagram, la estadounidense ha compartido lo que fue el paso a paso de su arreglo personal para brillar en dicho festival de cine francés.

"Sharon Stone reporting…. #Cannes Styling: @theparislibby, Make-up: @fabienne_pauli @makeitup_agency,

Hair: @fabienprovostofficiel, Skin prep: @lordgmv, Gown: custom @dolcegabbana" (Reportaje de Sharon Stone…. #Cannes Estilismo: @theparislibby, Maquillaje: @fabienne_pauli @makeitup_agency, Peinado: @fabienprovostofficiel, Preparación de la piel: @lordgmv, Vestido: personalizado @dolcegabbana), se lee en una primera publicación de la actriz en la que se ve que está rodeada de su equipo, quienes no pierden detalle de su arreglo personal.

Una tercia de postales más fueron las que la actriz publicó, en las que se lució en el vestido blanquiazul de Dolce Gabbana. Por supuesto, ha sido muy elogiada por otros famosos nacionales y extranjeros, pues se agradece que a sus 64 años de edad, Sharon Stone luzca como toda una diva.

Con información de FESTIVAL CANNES / Agencia EFE Cannes (Francia) / Fotografía Instagram Sharon Stone

