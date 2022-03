En video, doña Cuquita lanza mensaje y le dice a Televisa que no está sola

Luego de lanzar un comunicado el domingo por la tarde en el que respondió a Televisa ante el inminente estreno de la bioserie de Vicente Fernández “El último rey. El hijo del pueblo”, María Refugio Abarca, mejor conocida como doña Cuquita, viuda del cantante, apareció en un video en redes sociales donde les lanzó un mensaje a los ejecutivos de San Ángel.

Doña Cuquita ya había adelantado en su comunicado que publicaría un clip para ahondar en el tema y la mañana de este lunes se compartió un video desde el perfil oficial de Instagram de Vicente Fernández en el que aparece a cuadro admitiendo sentirse triste pero dejándole claro a Televisa que no está sola.

El video, de apenas un minuto y cuatro segundos, ha cosechado miles de reacciones a pocas horas de su publicación y es un claro mensaje de que la familia de Vicente Fernández no cesará en la demanda contra TelevisaUnivision por la producción de una bioserie para la cual, aseguró doña Cuquita, no tiene los derechos.

Sentada es lo que parece ser el estudio del intérprete de “Mujeres divinas”, María Refugio abarca, vestida de negro y con un gran dije de cruz sobre su cuello, manifestó su sentir ante la situación que se vive por el inminente estreno de la serie no consentida sobre “el Charro de Huentitán”.

“Quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita. Vicente se fue pero creo que hay gente que está abusando de su nombre. Hicieron una serie desde octubre, la sacaron ahora que ya no está él, pero si él estuviera, me estaría ayudando y me estuviera apoyando“, manifestó la viuda de “Chente”.

Doña Cuquita también le dijo a Televisa que no está sola y que tiene a su familia apoyándola en esta situación, por lo que llegará a las últimas consecuencias para hacer respetar el nombre de su difunto esposo, quien en vida sí recibió una propuesta de la empresa para realizar una serie biográfica pero “le querían dar migajas”.

Frente a un cuadro de ella junto con Vicente Fernández, doña Cuquita reiteró que espera que las autoridades mexicanas hagan valer sus facultades y apliquen la ley en este caso, pues TelevisaUnivision aseguró el domingo que se estrenará “El último rey. El hijo del pueblo” tal y como estaba planeado, hoy a las 20:30 horas por el canal de Las Estrellas.

“Si creen que estoy sola, no estoy sola, si quieren abusar de mí, no. Tengo a mi familia, tengo a todo el público que me apoya y creo mucho en las leyes, que también es muy importante. Les agradezco mucho, muchas gracias a todos”, finalizó su mensaje María Refugio Abarca.

Aunque el sábado pasado la firma de abogados Del Toro Carazo que representa a la familia Fernández emitió un comunicado con las medidas cautelares impuestas por un juez y el Instituto Mexicano de Protección a la Propiedad Industrial (IMPI) a TelevisaUnivision, la empresa sostuvo que no había recibido ninguna notificación judicial y que el estreno de la serie se realizaría como estaba programado.

