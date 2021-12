En su etapa final, tres nuevos famosos hicieron de las suyas en "¿Quién es la Máscara?"; y aunque fue antes del noveno show dominical, lograron no ser descubiertos por el panel de investigadores, esta vez conformado por Carlos Rivera, Mónica Huarte y Juanpa Zurita.

Fue en un programa especial para Teletón México 2021 que se transmite por el Canal de las Estrellas de Televisa, que tres famosos se pusieron tres de los disfraces que ya se habían utilizado en la tercera temporada del programa con el secreto mejor guardado de la televisión.

Los personajes que participaron en Teletón México 2021 el pasado sábado 4 de diciembre, fueron Caracol, Perro y Sirena, que en su momento fueron ocupados por la clavadista olímpica mexicana Paola Espinoza, el boxeador mexicano Ricardo 'El Finito' López y la actriz y cantante Lorena Herrera -respectivamente-.

La primera estrella en aparecer bajo el personaje de Caracol, literalmente prendió el foro de televisión y puso a bailar a chicos y grandes al cantar el tema "Piénsalo" de la Banda MS, y el orgullo que le dio a la famosa escondida bajo la máscara, es que ninguno de los tres investigadores logró descubrir las pistas.

Mónica Huarte comenzó diciendo que debajo de Caracol estaba la actriz y modelo Verónica Jaspeado, mientras que Juanpa Zurita apostó por Paty Lu, mientras que el experto Carlos Rivera aseguró que se trataba de su amiga, la actriz Gloria Aura. Pero ninguno de los tres investigadores acertaron en sus pronósticos.

El segundo en cautivar a los presentes con su potente voz, fue Perro, que en este show especial, llamó la atención por las notas tan altas que alcanzaba, al entonar "Canción Bonita" (2021) de Carlos Vives Ft. Ricky Martin, muy a su estilo.

Las apuestas sobre la verdadera identidad de Perro apuntaban hacia Espinoza Paz por parte de Juanpa Zurita, mientras que Mónica Huarte apostó por que era Gerardo Ortiz y Carlos Rivera dijo que debajo de la máscara de Perro se encontraba Edwin Luna de la banda "La Trakalosa de Monterrey", y aunque esta vez tampoco acertaron en sus pronósticos, lo cierto es que se trataba de un cantante de la música regional mexicana.

La tercera y última en brillar en el escenario y poner a bailar a todos, fue Sirena, quien su especial voz, entonó "Good 4 You" de Olivia Rodrigo y también puso a bailar a todos en el foro de "¿Quién es la Máscara?". En tanto, las apuestas estuvieron así:

Mónica Huarte dijo que se trataba de Kika Édgar, mientras que Carlos Rivera estuvo de acuerdo con la actriz de la serie cómica "40 y 20" y apostó por la misma actriz y cantante. Pero Juanpa Zurita no quitó el dedo del renglón y así como ha apostado porque debajo de la identidad de algún personaje de la tercera temporada del reality show se encuentra la cantante de Kabah Daniela Magún, así mismo lo hizo en este show especial.

Y esta vez, el youtuber acertó con su predicción, siendo el único investigador en atinar que debajo de la máscara de Sirena se encontraba Daniela Magún, quien por cierto, ganó el primer lugar en esta competencia de tres estrellas en la edición especial.

Mientras que el segundo lugar fue para el cantante Pancho Barraza, quien dio vida a Perro Callejero y el tercer sitio se lo ganó la conductora de "Hoy", Andrea Escalona, quien estaba debajo del disfraz de Caracol.

