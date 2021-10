Luego de estar en medio de la polémica por su supuesto romance con Kimberly Flores, Roberto Romano se convirtió en el séptimo expulsado de “La casa de los famosos” la noche del lunes, tras no ser favorecido con el voto del público.

El actor, que estaba nominado junto con Manelyk González y Verónica Montes, fue el expulsado de esta semana apenas con un uno por ciento más de los votos respecto de una de sus compañeras, por lo que dijo adiós al reality show de Telemundo, en el que se caracterizó por ser uno de los integrantes más controversiales.

Y es que Roberto Romano estuvo en medio de la polémica por sus coqueteos con Kimberly Flores, lo cual desató los rumores de un posible romance entre ambos, algo que orilló a la cantante guatemalteca a salir de “La casa de los famosos” para aclarar las cosas con su esposo Edwin Luna.

Roberto Romano fue uno de los nominados durante la semana para abandonar el reality show y la elección del eliminado dependió exclusivamente del voto del público y todo fue muy cerrado pues el actor obtuvo el 49 por ciento por el 48 por ciento de Verónica Montes, quien estuvo a punto de salir.

De esta manera, el actor, cuyo nombre ha estado en medio de la polémica en las últimas semanas, tuvo que abandonar “La casa de los famosos“, dejando tras de sí algunas anécdotas no tan halagadoras como cuando coqueteo con Kimberly Flores y Alicia Machado al mismo tiempo.

Sin embargo, fue con Kimberly Flores con quien se dio toda la controversia pues la cantante está casada con Edwin Luna, líder de La Trakalosa de Monterrey, y su constante acercamiento generó rumores de una infidelidad con Roberto Romano.

Incluso, unos días antes, Alicia Machado destapó un encuentro íntimo entre ambos famosos, esto durante la concentración que se realizó en un hotel previo a la entrada a “La casa de los famosos”, además de afirmar que la producción tiene en su poder una carta de amor que el actor le escribió a la cantante guatemalteca.

Pese a todo esto, Alicia Machado tenía un afecto importante con el actor y la noticia de su salida del reality show la dejó desconsolada, al grado de romper en llanto ante la noticia, y tuvo que ser consolada por Gaby Spanic y Cristina Eustace.

La decisión del público también impactó a Roberto Romano, quien tardó unos segundos en asimilarlo e incluso soltó algunas lágrimas al despedirse: “Todos me dejaron algo que aprender en esta vida, Alicia, sobre todo, la voy a extrañar muchísimo, fue un pilar para mí cuando yo estaba ahí adentro, me dio mucha fortaleza, me enseñó muchas cosas que a lo largo del camino se te olvidan y el reafirmarme el creer en mí, es lo más importante de esta vida”.

