En la cima de Hollywood, Ana de la Reguera festeja 15 años de trabajo

Después de 15 años de luchar por abrirse camino en Hollywood, la actriz mexicana, Ana de la Reguera, puede disfrutar de estar en la cima. Desde que la actriz dio vida a la entrañable hermana Encarnación en la película Nacho Libre junto al popular Jack Black en 2006 se convirtió en un rostro familiar para Hollywood.

A 15 años de la película que la catapultó a un mercado cinematográfico internacional, la veracruzana sigue activa y sobre todo conquistando nuevos personajes protagónicos. En este 2021, Ana de la Reguera estuvo en cintas como Army of the Dead (El Ejército de los Muertos) y La Purga por Siempre.

"Me gusta, me siento muy afortunada 16 años después haber tomado la decisión correcta, que haya valido la pena el esfuerzo.Sobre todo abrirme camino en una ciudad de un país que no conocía, donde empecé de cero", declaró la famosa de 44 años.

El mérito de Ana es poder alternar producciones tanto en español como en inglés. "El hecho de poder trabajar tanto en México como en Estados Unidos es increíble, poder tener esa apertura en mi carrera.Y estar trabajando después de 25 años que empecé en esta carrera es de lo que me siento orgullosa", declaró la estrella de Hollywood.

La constancia es lo que habla del trabajo de la actriz. "Lo más difícil es mantenerte. Hay altas y bajas en las carreras, pero que haya una constante es lo más complicado. Es reinventarte y no quedarte siempre en un lugar cómodo. Siempre he tratado de superarme, la verdad", añadió.

Además de los recientes estrenos, Ana forma parte del elenco de la película El Rey de Todo el Mundo, bajo la dirección del español Carlos Saura y en la que comparte créditos con Manuel García-Rulfo y el primer bailarín Isaac Hernández.

"La voy a estrenar próximamente porque la filmé el año antepasado, en el 2019, pero viene la precuela animada de Army of the Dead, que ya filmé, y también una serie que se llama Leopard Skin con Carla Gugino y Nora Arnezeder, quien es la francesa que sale en Army of the Dead conmigo", indicó Ana.

Hasta el momento desconoce cuál será la plataforma que proyecte su nueva serie. "Voy a empezar a filmar pronto cosas que se van a anunciar en estos días", expresó, "ya estoy ocupada, la verdad, de aquí hasta diciembre, con filmaciones".

Pese al éxito que la rodea en este momento, Ana no pierde la identidad, siente que es la misma chica que llegó a Hollywood de una provincia de Veracruz.

