Emma Watson revela la razón por la que quiso abandonar Harry Potter

La actriz, modelo y activista británica nacida en Francia, Emma Watson, quien encarnó a Hermione Granger, en la saga de Harry Potter, recientemente confesó que estuvo a casi nada de abandonar la franquicia, noticia que fue previamente revelada por David Yates, director de Harry Potter y La Orden del Fénix.

Este sábado se estrenó en HBO Max Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, especial que reúne a varios actores de la saga con motivo del 20 aniversario de Harry Potter y La Piedra Filosofal, y una de las estrellas de la franquicia, Emma Watson confesó en un fragmento del proyecto por qué estuvo a punto de dejar la franquicia.

"En algunos momentos me sentí sola. Creo que estaba asustada. No sé si alguna vez lo sentiste pero llegó un punto de inflexión que fue como: 'Esto es para siempre'", explicó a Rupert Grint, quien encarnó Ron Weasley y se mostró sorprendido por las declaraciones. "La fama me había llegado a lo grande. Nadie tuvo que convencerme para llevarlo a cabo. Los fans realmente querían que tuviera éxito y todos realmente nos respaldamos mutuamente", añadió Watson.

Por su parte, Grint también reconoció que no fue fácil asumir la fama siendo tan joven. "También tuve sentimientos similares a los de Emma. Pero realmente nunca hablamos de eso; supongo que simplemente lo estábamos viviendo a nuestro propio ritmo, y estábamos viviendo el presente en ese momento.

"No se nos ocurrió que probablemente todos estábamos teniendo sentimientos similares", señaló. Por su parte, Tom Felton, quien encarnó a Draco Malfoy en la saga, se mostro muy comprensivo con la intérprete. "Dan (Daniel Radcliffe) y Rupert se tenían el uno al otro; yo tenía a mis compinches, mientras que Emma no solo era más joven, sino que además estaba sola", opinó.

Cabe mencionar que recientemente Emma Watson confesó que estuvo perdidamente enamorada de su compañero, Tom Felton e incluso reveló lo que hacía para saber si le tocaba grabar junto al actor.

"Yo solía ir todos los días y buscaba su número en la hoja de grabaciones. Él era el número siete, y si su nombre estaba y le tocaba grabar conmigo, era un día muy emocionante", expresó la famosa. Sin embargo, mientras que ella estaba muy enamorada del actor, esté solo la veía como una hermana pese a tener tres años de diferencia. "Él tenía tres años más que yo, así que él me decía: 'Eres como mi hermana pequeña'", confesó Emma Watson.

