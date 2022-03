Emilio Estefan llega al Festival de Cine de Miami con dos producciones

El músico Emilio Estefan llegó este fin de semana al Festival de Cine de Miami con dos de sus producciones cinematográficas, el estreno mundial del cortometraje "Croqueta Nation" y la película "A Change of Heart".

El pasado viernes el ganador de dos Grammy y seis Latin Grammy presentó la proyección de su película de 2017 "A Change of Heart", protagonizada por Jim Belushi y en el que aparece también su esposa, Gloria Estefan.

Antes de la proyección del filme el músico de origen cubano participó en una sesión de preguntas y respuestas junto con el director ejecutivo del festival, Jaie Laplante, destacó el certamen en un comunicado.

Este domingo, en la jornada de clausura del Festival de Cine de Miami, Estefan regresará a la muestra para estrenar a nivel mundial su cortometraje "Croqueta Nation".

En este caso, volvió a ejercer de productor ejecutivo de una cinta que combina la escena culinaria de Miami con la visión de un restaurador de un popular restaurante local para unir a la comunidad en su intento de romper el récord mundial de la croqueta más larga del mundo.

Guillermo Alfonso dirige esta historia sobre este reto culinario protagonizado por Carlos Gazitua, propietario de Sergio's Cuban Restaurants, y en la que aparecen el locutor de radio Enrique Santos y el alcalde de Miami, Francis Suárez.

En la proyección de la película de este domingo, los invitados tendrán la oportunidad de probar un pedacito de una croqueta de seis pies de largo cortesía del restaurante que centra el filme.

A lo largo de su carrera, Emilio Estefan ha trabajado en numerosas películas, entre ellas "Evita", "Pocahontas", "Top Gun", ya sea con papeles pequeños o como colaborador en la parte musical, e incluso ha dirigido dos documentales.

Actualmente, tiene pendiente de estrenar como productor ejecutivo el documental "Bezos", que narra la historia de Jeff Bezos, fundador de la mayor empresa de comercio electrónico del mundo: Amazon. EFE

Con información de EEUU CINE / Agencia EFE Mimi Fl. (EE.UU.) / Fotografía Instagram Emilio Estefan

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!