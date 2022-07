Elsa Ortiz encarnará a Dolores del Río en La Doña, nueva serie de ViX+

Luego de deslumbrar con su trabajo en la telenovela “Amor dividido”, donde interpretó a Julia, Elsa Ortiz volverá a la televisión ahora en la nueva serie de ViX+ “La Doña”, donde dará vida a una de las “rivales” de María Félix en la pantalla grande y fuera de ella.

La actriz encarnará a Dolores del Río, una de las divas del cine mexicano que incluso tuvo participaciones en Hollywood, convirtiéndose en la primera histrionisa latina reconocida en la meca del cine mundial, donde impactó con su belleza y su gran talento participando en diversas producciones.

En “La Doña”, Elsa Ortiz encara un gran reto en su carrera pues tendrá uno de los papeles relevantes en la nueva serie de ViX+, la cual se estrenará el próximo 21 de julio cuando se lance la versión de paga de la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, y en sus redes sociales se mostró muy emocionada por dar vida a Dolores del Río.

“Es un honor”

La nueva producción de Carmen Armendáriz tendrá como protagonista a Sandra Echeverría, en la etapa de mayor esplendor de María Félix, pues también será encarnada por otras actrices en sus diferentes edades.

Y en esta historia biográfica, no podía faltar una de las pocas mujeres por las que “La Doña” sentía cierta rivalidad, la gran Dolores del Río, y el reto de encarnar recayó en Elsa Ortiz, quien recogió elogios después de interpretar a Julia, una madre soltera que se va a Estados Unidos para ganar dinero para sus hijos en “Amor dividido”, por lo que ha generado gran expectativa.

En su perfil de Instagram, Elsa Ortiz compartió una cita que María Félix hizo sobre Dolores del Río en su libro “Todas mis guerras” y escribió: “Tú dices que tengo comportamiento de princesa, es verdad, así me educaron. A mí me gustaría ser normal, sin esta diplomacia que tengo que no es más que hipocresía. Soy una hipócrita de marca mayor porque me porto bien cuando desearía portarme de otra manera”.

Posteriormente, manifestó su emoción por interpretar a una de las divas del cine mexicano, sobre todo por los alcances que tuvo Dolores del Río a escala internacional en la pantalla grande, convirtiéndose en la primera actriz latinoamericana reconocida en Hollywood.

“¡Qué honor! No me alcanzan las palabras y la emoción para expresar lo que siento. ¡Sólo quiero agradecer a las personas que han confiado en mí, en especial a Carmen Armendáriz por esta gran y única oportunidad! A mi directora por guiarme para hacer a una Dolores hermosa, Mafer Suárez”, manifestó Elsa Ortiz.

“Felicidades a mis tres compañeras por esas Marías tan hermosas que nos regalaron Sandra Echeverría, Ximena Romo y Abril Vergara. Gracias Dios por un sueño más cumplido y a mi equipo por ir de la mano conmigo”, agregó la actriz, quien invitó a su público a verla a partir del próximo 21 de julio por ViX+.

