Ellos son los últimos personajes eliminados de ¿Quién es la Máscara?

En su segunda emisión de esta nueva temporada 2020, '¿Quién es la Máscara?' estuvo lleno de grandes sorpresas la noche del pasado domingo 18 de octubre. Siguiendo la mecánica de eliminación, se vivieron dos combates triples.

El primero fue encabezado por los personajes de Banana, Duende y Xolo. El panel de jueces integrado por Juanpa Zurita, Yuri, Consuelo Duval y Carlos Rivera apostaron por conservar a Xolo, quien parece ser un personaje rudo, pues interpretó un clásico del rock como es "Welcome to the Jungle" de la emblemática banda estadounidense Guns N' Roses.

Por lo que la competencia tomó otro rumbo, pues Duende y Banana se disputaron la preferencia del público, quien apostó por seguir conservando a Duende. Banana tuvo que quitarse la máscara. Las apuestas del personaje apuntaban a famosas como Fabiola Guajardo por parte de Consuelo Duval o Paty Cantú según el pronóstico de Carlos Rivera.

Sin embargo, todo apostaba a que era Danna Paola, por haber mencionado entre sus pistas que antes era un "patito feo" pero su vida dio un giro de 360 grados y triunfó posicionándose como una de las mejores actrices venezolanas. ¡Banana es Marjorie de Sousa! Realmente jugó con las mentes de los jueces, del propio Omar Chaparro y por supuesto del público.

En el segundo combate, se jugaron el todo por el todo, otra terna de personajes como Medusa, Cerbero y Mapache, quienes dieron un show espectacular.

La elección de los jueces esta vez estuvo a favor de Mapache, de quien Juanpa Zurita, dijo estar enamorado; por otro lado, la decisión entre los investigadores estuvo muy difícil. En este caso, dejaron a la suerte del público presente quienes se encargan de votar por su favorito; la última decisión siempre es de ellos.

Esta vez, quien se quedó en la competencia fue Cerbero, por lo que quien tuvo que quitarse la máscara fue Medusa.

Los pronósticos fueron muy fáciles de hacer tanto para el público como para los investigadores, pues las pistas fueron claras y contundentes, pero lo que más delató a la artista que se escondía debajo de Medusa, fue su inconfundible voz.

¡Medusa cubría la personalidad de Dulce!, quien pudo haber desconcentrado a los jueces porque cantó una canción de un género diferente al que ella interpreta como la balada romántica. se trata de "Desde esa noche" quien interpreta a dúo con el cantante colombiano Maluma.

La competencia inició con 18 personajes y hasta este momento van cuatro eliminados; los primeros dos fueron Mariana Seoane, el tierno Ratón, quien dio una gran sorpresa a los jueces porque no pudieron adivinar que se trataba de ella y el segundo en abandonar la competencia fue Poncho Denigris quien se escondía bajo el personaje de Monstruo.

Hasta el momento siguen en la competencia 14 personajes, quienes seguramente harán vibrar el foro de nuevas emociones.

