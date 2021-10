Ellos fueron los que pusieron a temblar a los investigadores de Quién es la Máscara

Tras el inicio de la tercera temporada de "Quién es la Máscara", ellos fueron el par de famosos que pusieron a temblar e hicieron pensar al panel de investigadores la noche del domingo pasado en su segunda emisión.

El primer triple combate de la noche fue protagonizado por Perezoso, Perro y Jocho, tres de los personajes más simpáticos y misteriosos de los 18 que figuraban en un principio en el elenco de famosos que están escondiendo su identidad bajo impactantes botargas y máscaras y que brindan pistas que muchas veces resultan no ser tan claras.

Celebridades del deporte, el espectáculo y las redes sociales, son los que compiten por no llegar a ser descubiertos y sorprender cada vez más al panel de investigadores; y fue precisamente Perro, quien tuvo que quitarse la máscara tras no ser salvado ni por el público presente, ni por el panel de investigadores.

Perro resultó ser el reconocido boxeador mexicano Ricardo 'El Finito' Lopez; no obstante, el deportista no se fue invicto, pues fue el investigador Carlos Rivera quien logró adivinar quién se encontraba debajo de la máscara de Perro.

Todo, gracias a las pistas proporcionadas por el propio boxeador; la primera fue que reveló que le dicen 'Cuyo', y el cantante recordó que así le nombraban a un manager de boxeadores. La segunda pista que llevó a Carlos Rivera a descubrir su verdadera identidad, fue el año de su nacimiento y algunos otros datos importantes. Por supuesto, el cantante se llevó los aplausos y las reverencias de sus compañeros investigadores.

La primera parte del show terminaba y las emociones estaban a flor de piel. El segundo triple combate fue esteralizado por Caperuza, Androide y Apache, cuyos últimos dos fueron salvados por el público y el panel de investigadores.

Y entre aplausos de la gente, show, nerviosismo, asombro e incertidumbre, Caperuza tuvo que quitarse la máscara de forma inevitable y para sorpresa de muchos, de bajo de la botarga estaba Kunno; famoso que tampoco se fue glorioso, pues fue descubierto nada más que por su colega influencer y youtuber Juanpa Zurita, quien además, mostró su euforia por conocer en persona al también tiktoker, lo que lo hizo más fácil descubrir quién estaba dentro de Perro.

Juanpa aprovechó y preguntó a Kunno qué significaba para él tener al personaje de 'El Lobo' del cuento integrado en su personaje de Caperuza, a lo que el simpático influencer respondió:

"El personaje se conectó mucho conmigo, porque yo en realidad sí soy esta persona dulce y tierna que siempre ha querido salir adelante, pero 'El Lobo' es este caparazón que he hecho con el tiempo, de que me protege de todos los comentarios, de todos los 'no', entonces está en mis hombros porque es un peso el que estoy cargando y que en algún momento lo voy a poder quitar".

