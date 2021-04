Ella es Ximena Lamadrid, la hermosa protagonista de ¿Quién mató a Sara?

Luego de agunos meses de rodaje, la serie "¿Quién mató a Sara?" de Netflix, se ha vuelto toda una tendencia en redes sociales, pues es una historia que ha atrapado a millones de usuarios del gigante del streaming. Y aunque el tema principal de la serie se centra en el tema de la muerte de una chica, poco se conocía a cerca de ella; es por eso, que aquí algunos datos de Ximena Lamadrid, la hermosa y joven actriz protagónica.

Fue el pasado 24 de marzo que Netflix volvió a ser la plataforma de streaming más vista de todas las que se ofertan en el mercado; y es que "¿Quién mató a Sara?", es un thriller policiaco que claramente tuvo y sigue teniendo al filo del asiento a sus fanáticos, debido a que se busca descifrar quién fue el autor intelectual del crimen de la muerte de Sara Guzmán (Ximena Lamadrid).

Mismo crimen por el que -como suele suceder- inculparon a uno de los chicos que pagó una condena de 18 años por su buena conducta, Alejandro Guzmán (Manolo Cardona), quien es hermano de la occisa y buscará a toda costa vengarse, de quienes lo refundieron tras las rejas por toda una vida, aunque en su venganza, podría encontrar nuevos móviles, que no le gustaría descubrir.

Así mismo, posterior al estreno de la serie de Netflix más vista en México, qué ha sido la número uno desde su lanzamiento, se revelaron algunos detalles de la actriz Ximena Lamadrid, así como de otros actores.

La hermosa joven de 24 años, quien ha cautivado a todo mundo con su belleza, sus ojos de color verde y su esbelta figura, es originaria de Cancún, Quintana Roo, México. La chica se inclinó por las artes escénicas desde niña, por lo que a los 19 años, estudió actuación en Nueva York, Estados Unidos.

La Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York e la institución a la que pertenece el Atlantic Acting School, donde estudió durante dos años, para posteriormente ejercer su carrera como actriz de cine en los Stonestreet Screen Acting Studios de la misma universidad.

Y antes de protagonizar "¿Quién mató a Sara?", la joven intérprete, ha figurado en producciones como la cinta "En las rocas" (2020), "No Abras La Puerta" que se estrenará este 2021, "Mud and Honey", "Sovereign Blue" y "Truth or Consequences".

La segunda entrega de "¿Quién mató a Sara?", traerá sopresas para los fanáticos de historia; pues en los promocionales, se escucha decir a un personaje, "Sara no era quien creíamos". Para poder conocer qué pasará en el thriller, tendrás que ver la serie y no perderte ni un solo episodio.

Por su parte, Ximena Lamadrid comparte su día a día, en su cuenta de Instagram, en donde se le ve luciendo su belleza. Estos son algunos de sus momentos, que ha compartido la cuenta oficial de Instagram Muy Netflix, a quien considera su nueva y mejor amiga.