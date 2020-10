El personaje que le cambió la vida a Fernanda Castillo

La guapa actriz, de Hermosillo, Fernanda Castillo, salió de su zona de confort al hacer casting hace unos años para interpretar un papel antagónico de Mónica Robles, en la serie El Señor de los Cielos, que le haría dar un giro de 180 grados a su vida, por el impacto que causó en su vida.

Al recibir la confirmación de su participación en la popular serie, fue un reto en su carrera al meterse en la piel de Mónica, quien era una mujer de carácter fuerte y amante de Aurelio Casillas y que no se dejaba pisotear por nadie, de esta manera inspiró a varias chicas a considerarla como un modelo de empoderamiento femenino por sus clásicos dichos crudos y sin sentimentalismo.

Robles fue una de las piezas claves en la trama y gozó de un rating preponderante, por ello las frases que hicieron inolvidable y que inmortalizaran su presencia como, “Yo no vine a rogar, para rogar estás tú”, “Donde pisa una leona no lo borra una gata”, “Tú siempre vas a ser la mientras yo no estoy y como ya llegué, te me vas…”.

La interpretación de Mónica catapultó a Fernanda a las mieles del éxito internacional, donde a pesar de haberse despedido de ella en su última temporada, sigue siendo recordada por sus fans.

Dándole así un refresque a sus papeles anteriores pues siempre le daban papeles de personas buenas y bondadosas, para lograr a cabo su personalidad, la joven se sometió a un duro entrenamiento físico y mental, pues no era fácil meterse en las entrañas de una mujer con carácter de acero y una convicción derrochante, además de un cuerpo esculpido.

Fernanda se entregó cuerpo y alma para dejarnos boquiabiertos con su desempeño en el rodaje como una villana poderosa a la cual nada ni nadie la podría derrumbar. Además de unos atuendos elegantes y joyas de una diva. La presión social que padeció le creo inseguridad al principio porque no se consideraba perfecta, tenía en cuenta que tenía algunas fallas a su percepción y que sus imperfecciones la impulsaron a sacar la casta.

La enseñanza que le dejó su trabajo, se la adjudica a este polémico personaje aprendiendo que la mejor prueba de amor que existe es el “amor propio”. Actualmente, Castillo conmocionó a los usuarios de Instagram, quien supera los 5.8 millones de seguidores, al presumir que estaba esperando su primer hijo al lado de su pareja, Erik Hayser.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.