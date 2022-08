"El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano": Arath de la Torre reacciona ante críticas

Tras resultar el ganador de la imitación de Luis Miguel en el programa El Retador, Arath de la Torre fue severamente criticado en redes sociales, supuestamente por haber favorítismo hacía él, por lo que ahora el presentador de Hoy, reaccionó ante las diversas críticas y aseguró que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano.

Fue a través de sus redes sociales que Arath de la Torre agradeció todo el apoyo que recibió tras recuperar el trono de Campeón de Imitación en El Retador, pero también aprovechó para enviarle un mensaje a todos sus detractores, quienes aseguran que el reality de Televisa lo favorece.

“Oigan muchas gracias a todos los que apoyaron a Luis Miguel en El Retador. Prometo que habrá más sorpresas. Prometo que no me voy a dejar, gracias a los que les han echado porras. Y a los que no, pues que se ardan, son los mismos que están friegue y friegue en las redes de que todo está arreglado, de que es ilegal”, escribió el también actor.

En este mismo sentido, de la Torre manifestó que le daba mucha tristeza que les raspe su éxito a todoso sus haters, asegurando que no cabe duda que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. “El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Qué lástima. Qué tristeza que les raspe el éxito y a todos mis detractores ahí les va más para que se revuelquen”, expresó.

Cabe mencionar que en diversas ocasiones Arath de la Torre ha demostrado su talento para la imitación, pues algo que lo llena y satisface , sin embargo, su participación en El Retador no ha tenido la aceptación que esperaba ya que el actor ha sido blanco de críticas.

Por si no fuera suficiente, el conductor de Hoy, hace unos minutos retomó su cuenta de Instagram para compartir unas postales de algunos famosos y titulares que hacen alusión a que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Dichas imágenes fueron acompañadas por este mensaje: "Les dejo esto por aquí".

