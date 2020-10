El impactante disfraz de Galilea Montijo con el que arrasó en Hoy

Sin duda alguna, Galilea Montijo aparte de ser una de las mujeres más guapas y queridas del medio del espectáculo, es el "ángel" del matutino Hoy, programa que conduce desde hace 12 años.El pasado viernes, la también actriz cautivó al público de Hoy luego de aparecer con un impactante disfraz de Morticia de Los Locos Addms ante la celebración de Hallowen.

Como cada año, el equipo del programa de Televisa aprovechó la llegada de Hallowen para que los conductores se disfracen. En esta ocasión, durante la emisión del 30 de octubre, Galilea Montijo, Andrea Escalona, Paul Stanley, Albertano, quien estuvo como invitado, aparecieron caracterizados como los personajes de Los Locos Addams y La Familia Monster, pero, sin duda, los que más llamaron la atención fue la progranista de la novela La Verdad Oculta y su hijo Mateo, quien acompañó a su madre en esta emisión del programa.

Montijo se robó las miradas del público al lucir un largo vestido negro con el que presumió su espectacular figura y una peluca negra. Mientras que su hijo se disfrazó de zombie, quien en vez de causar miedo, enterneció a los televidentes. “Mateo, me vine al año 2020 a tener un hijo zombie”, dijo la tapatía para indicar que su hijo estaba en el foro.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora compartió una fotografía en la que aparece ella, su hijo, Bernardo Javier y Ángeles Ortiz, personas que se encargaron de caracterizarlos. La conductora agradeció el gran trabajo que hicieron los maquillistas. En otra publicación Gali compartió unaa imagen en la que aparece Mateo y ella con la frase : “Mi amor del bueno”.

Famosos como Mauricio Barcelata, Tania del Rincón, Annette Cuburu y Africa Zavala no dudaron en admirar la belleza de la conductora y su hijo. Sin embargo, los fans de la actriz no se quedaron atrás y escribieron:

“Se ve bien lindo y tierno con sus brakets”, “Se ven muy bien”, “Ya extrañaba ver fotos de Mateo acá en tu Instagram, que grande y guapo está, además tu disfraz y el de él están divinos”, “Te ves increíble”, “Bella Gali” y “Guapos, madre e hijo”, son algunos de los comentarios.

Galilea Montijo y su hijo Mateo sorprendieron en Hoy. Foto Instagram Galilea Montijo

Recordemos que Galilea Montijo se convirtió por primera vez en madre en el 2012, luego de contraer matrimonio con Fernando Reina en el 2011. Montijo y Reina se casaron en la en la bahía de Acapulco. Mateo, es el único hijo que tienen en común la actriz y el empresario y político mexicano.

A principios del 2020, durante una emisión del programa Hoy, Galilea reveló la causa por la que jamás se podrá convertir en madre de nueva cuenta. “Yo pienso que si hubiera comenzado a tener a los hijos a los 30 o 31, yo sí hubiera querido unos tres, pero nada, a los 38, a los 39 estaba teniendo a Mateo en mis brazos. A los 40 el doctor me dijo: ‘No sé’, a los 41 me dijo: ‘Todavía puedes’, pero ya ahorita me dijo: ‘Olvídalo’. “El año pasado todavía le pregunté, y me dijo: ‘Yo creo que no, ya es muy arriesgado, sobre todo que tu primer hijo fue a los 38 años, no es que lo hubieras tenido más chavita, ya sería mucho riesgo para los dos”, comentó.

Montijo aseguró que pese a las recomendaciones de su doctor ella intentó embarazarse de nuevo, sin embargo, ya no fue posible.

“Hubo un tiempo en que ya no me cuidé y dije: ‘si pega, pegó’, pero ya no pegó y tampoco siento que me falte, me quedé con las ganas, sí, pero no me falta porque soy muy feliz con puro hombre en mi casa, tengo el carácter para estar con puro hombre y así me quedo, con puro hombre en la casa”, finalizó.



