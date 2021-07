El escandaloso vestuario de Kenia Os tras ganar premio; la llaman corriente

La noche del martes pasado se llevó a acabo la entrega de premios a lo mejor del Internet que lleva por nombre "Premios MTV MIAW"; no obstante, el escandaloso vestuario de Kenia Os tras ganar uno de los premios de la noche, fue lo que más llamó la atención de propios y extraños; por ello, algunos la llamaron corriente.

No obstante, a la también conductora del evento paraece no haberle importado las críticas, pues en una de las postales que publicó este miércoles a través de su cuenta oficial de Instagram, la también influencer hizo una seña obscena con una de las manos, mientras con la otra sostenía el premio.

Kenia Os causó sensación con su vestuario, luego de lucir su silueta con un body completo de red, con el que incluso se le vio presumir sus atritutos y su underware (ropa interior), que no era más que un bikini blanco que llamó bastante la atención.

Por ello, la también youtuber se hizo acreedora de los comentarios más dañinos por parte de los haters. Sin embargo, y pese a todo y a todos, la cantante se llevó el mayor premio de la noche con el galardón al "Ícono del Año".

Mientras tanto, la cuenta oficial de Instagram del programa "Suelta la Sopa", se encargó de felicitar a la cantante de 22 años con la siguiente descripción: "Felicitemos a #KeniaOS por ganar el “Icono Miaw”, de los premios Miaw 2021 de MTV".

Y luego de un par de cuestionamientos en la publicación sobre quién es la famosa, también se lee: "Ahora ya entendí que es lo que se fue a operar" o "Wow, es impactante como los malos comentarios vienen de propias mujeres, ya pasó de moda eso de tirarnos entre nosotras y sino tienen nada bueno que aportar no comenten, vivan y dejen vivir!!! Que si está operada o no, que si la conocen o no! Entonces que hacen aquí?".

Aunque el comentario de la fanática, de nada valió la pena, pues los malos comentarios siguieron: "Yo no se uds. Pero la neta ningún vestuario,de ella me gustó!. Ojo dije vestuarios ella pues nadie le quita lo guapa, pero los vestuarios no me gustaron! Sorry", "Vulgaridad ante todo xD".

También se lee: "No entiendo cual es la gana de salir semi desnuda, mejor no usen ropa, siendo tan bellas y vistiendose así que vulgar", "Ahora resulta que hay “premios youtubersssss” hahahahha bueno fine". Aunque hubo quien se concentró en la figura curvilínea de Kenia Os y por ello lo reconoció:

"Cuerpatzaaaa!! La neta antes de criticar ahí que ponernos delante de un espejo la mujer está hermosa y con un cuerpo que varias deseamos tener y se vale que lo presuma jajaja a nadie le está haciendo daño", "Vulgar en todo su esplendor, si no muestran el trasero no están contentas, y luego quieren que las respeten!!!.

Por otro lado, fue en su perfil oficial de Instagram que la influencer recibió sólo buenos deseos, reconocimientos y aplausos.

