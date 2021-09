Él es el guapo hermano de José Ron que sueña con ser conductor

Desde que se convirtió en un "guerrero" Julio Ron comenzó a acariciar la posibilidad de seguir los pasos de su famoso hermano, José Ron, aunque no como actor. "La Bestia Tapatía", como lo llamaron en las dos ediciones del reality de Guerreros donde participó, confesó que a él le gustaría seguir en el mundo del entretenimiento, pero sueña con ser conductor.

"Obviamente ganas tengo (de desarrollarse en el mundo del espectáculo), pero también tengo una agencia de publicidad y otros planes de entrenamiento online que emprendí en pandemia", señaló el hermano de José Ron.

"Estoy vuelto loco con todo esto, si te soy sincero, claro que sí me gustaría hacer algo (en el medio artístico), pero también creo que me gusta mucho la conducción, es más como mi chispa, mi energía". El tapatío espera poder recibir alguna oportunidad para desarrollarse como conductor.

Pero tampoco está cerrado a actuar como su hermano, quien actualmente es el protagonista de la telenovela La Desalmada. "No es que no me vea como actor, tampoco me veía como 'guerrero', la vida te da sorpresas. Si de algo me he dado cuenta es que la televisión me ha jalado, por eso siempre digo que hay que fluir. Estoy muy abierto".

Comentó que a raíz de su participación en Guerreros comenzó una rutina de ejercicios a través de sus redes sociales que denominó "Entrena como Bestia". Sus clases online, dijo el guerrero de 31 años, no sólo son en lo físico, también mentalmente.

Respecto a su vida personal, comentó que está soltero. Ha salido con varias chicas, pero no se ha comprometido. "La verdad no me estreso, siempre fluyo, pero ahorita me tengo que enfocar en Guerreros. Si hubiera tenido una novia en el programa hubiera estado cuidándola, como decían, 'la coliflor', entre tantos lobos y no me hubiera enfocado en la competencia".

Julio Ron se ganó el mote de "La Bestia Tapatía" por su fuerza en el reality y su estatura de 1.77 centímetros. "Yo soy de los medianones del programa, de repente hay unos altotes o muy mamey, me dicen que me veo muy tierno, me dice 'baby face'".

