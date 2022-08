En el medio del espectáculo siempre se han rumorado diferencias y rivalidades entre algunas famosas, que aunque en ocasiones no han sido confirmadas, se han alimentado a lo largo de los años y los fans lo dan por hecho, tomando partida por una u otra parte, como la supuesta enemistad entre Thalía y Paulina Rubio.

Desde que Thalía ingresó a Timbiriche, las especulaciones sobre que no se llevaba bien con la “Chica dorada” comenzaron y era tema común en la década de 1980 en las revistas de espectáculos publicar sobre supuestos pleitos entre ambas, pero nadie las había puesto en jaque en vivo hasta que llegó el día en que Verónica Castro lo hizo.

En una de las visitas que Timbiriche realizó a uno de los Late Night Shows que conducía la “Chaparrita de oro” levantó ámpula al preguntar por la presunta rivalidad que tenían Thalía y Paulina Rubio y sobre una supuesta pelea que protagonizaron en una gira por Colombia, poniéndolas evidentemente nerviosas.

Puso el dedo en la llaga

Fue en 1988 cuando la exitosa agrupación juvenil visitó el foro de “Mala noche… ¡No!”, programa que era conducido por Verónica Castro, luego de visitar Colombia, desde donde habían llegado noticias que las cantantes habían tenido un gran pleito, según revelaba una revista.

Para aclarar la situación, la protagonista de “El derecho de nacer” preguntó directamente en vivo: “Les tiran mucho sobre todo porque dicen que ustedes no se llevan bien en el grupo, que tienen problemas muy fuertes, ¿es verdad eso?”, dijo refiriéndose específicamente a Paulina Rubio y Thalía.

La primera en reaccionar fue la “Chica dorada”, quien tomó la palabra para explicar lo que había pasado en Colombia y lamentó que la información se filtrara pues eran cosas que como grupo vivían de manera interna, eso sí, descartó que su compañera y ella se llevaran mal.

“Es bueno que tomes este tema porque precisamente hace creo que 15 días salió algo muy feo en una revista sobre Thali y yo y me gustaría que aquí lo aclaremos. Yo creo que esto es una familia donde todos tenemos problemas, donde yo me peleo aquí y allá; sí me he peleado con Thalía y todo pero lo arreglamos muy bien Thali y yo”, mencionó.

Paulina Rubio aseguró que la situación se arregló ahí mismo cuando Thalía y ella se sentaron a platicar y se dieron cuenta que eran como hermanas, algo que secundó la intérprete de “Sangre”, mientras que la “Chica dorada” descartó sentir envidia hacía su compañera, como se había rumorado.

El video ronda las redes sociales y son varios los internautas que consideran que el lenguaje corporal de Thalía dice muchas cosas contrarias a lo que Paulina Rubio aseguraba, llegándose a ver incomodas ambas, mientras que el resto de sus compañeros mejor ni se metieron. ¿Tú qué crees?

