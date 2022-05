El día que Thalía puso nervioso a Paco Stanley y lo dejó en ridículo en programa en vivo

Francisco Stanley Albaitero, mejor conocido como Paco Stanley, fue uno de los presentadores más importantes de la televisión y uno de los hombres más cotizados de Televisa; ya que durante su carrera tuvo la fortuna de conducir diversos programas como "Pácatelas", siendo Thalía una de sus estrellas invitadas. La famosa no perdió la oportunidad para poner nervioso a Paco Stanley y dejarlo en rídiculo en pleno programa en vivo.

"Pácatelas" era un programa en el que se presentaban artistas del momento y Thalía era una de ellas. Tras la visita de famosos como Garibaldi, Mónica Naranjo, Fey, Shakira, entre otros muchos más; la estrella de telenovelas se unió a esa lista de artistas que iban a deleitar a la audiencia del famoso programa, pero ante la reputación de bromista y seductor que tenía el presentador, la hoy esposa de Tommy Mottola le dio una sopa de su propio chocolate.

La protagonista de la trilogía de Las Marías se presentó en Pácatelas en un importante momento de su carrera, pues además de sus proyectos musicales también tenía en puerta algunas novelas, con las que tiempo después alcanzaría el reconocimeinto mundial.

Previo a deleitar a la audiencia con el tema Me Matas, Thalía se encargó de dejar en ridículo a Paco Stanley luego de entablar una conversación en pleno escenario. El incómodo momento llegó para el presentador cuando se atrevió a preguntarle si tenía algún galán, ya que la famosa lo sorprendió con una inesperada respuesta.

La artista le dio una sopa de su propio chocolate, ya que sacó su lado seductor y humoristico dejándolo sin palabras. "Pos nomás el único que siempre da lata pos tu Paquito, pá que nos hacemos. La verdad, no tengo y el único que está ahí aquí siempre aquí esta", expresó Thalía mientras le lanzaba una mirada seductora al famoso y se recargaba en su hombro.

Pero no fue todo, ya que Thalía preguntó a los compañeros del conductor si no lo habían cachado hablando con ella y mandándole cartas. " O no chavos, no lo han cachado ahí hablandome y haciendome cartas y todo, digo hay que aceptar", indicó la cantante, mientras que Paco Stanley se mostró nervioso.

Finalmente Paco Staley prefirió mejor cambiar de tema y le pidió a Thalía deleitarlos con otra canción a lo que la artista le dijo "te canto lo que quieras Paquito". Recordemos qiue Paco Stanley, padre del conductor de Hoy, Paul Stanley, fue asesinado un 7 de junio pero del año 1999.

El presentador de televisión fue asesinado tras salir de un restaurante y sus compañeros, Mario Bezares y Paola Durante, fueron detenidos por presunta responsabilidad en el crimen del presentador. Tras varios meses, fueron liberados luego de que no se encontraran pruebas en su contra.

