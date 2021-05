El desprecio que recibió Silvia Pinal de Lucy Buj el Día de las Madres en María Isabel

La actriz Silvia Pinal ha tenido la dicha de interpretar diversos personajes y trabajar con cientos de actores a lo largo de su trayectoria actoral, pero fue cuando hizo la película "María Isabel" en 1968, que recibió el desprecio más grande que una madre pueda recibir de parte de Lucy Buj, actriz infantil del momento que hizo el personaje de Rosa Isela, su hija adoptiva.

"María Isabel" es una cinta del Cine de Oro mexicano, dirigida por Federico Curiel, escrita por Yolanda Vargas Dulché y protagonizada por Silvia Pinal, Norma Lazareno y José Suárez, que retrata la vida de una mujer joven y de escasos recursos que se hace cargo de la hija de su mejor amiga, quien muere al dar a luz en la Ciudad de México, a donde habían huído juntas del padre de Graciela, la madre finada de la niña.

Es por ello, que María Isabel -historia que años más tarde fue llevada a la pantalla chica de Televisa-, decide buscar trabajo -para poder mantener a la pequeña Rosa Isela-, como le había puesto, en honor a una muñeca que su amiga le había regalado cuando eran niñas y a la que le habían puesto el mismo nombre.

Lee también: El angelical rostro que lucía Ana Martín a sus 21 años en cinta estadounidense

Sin embargo, luego de un tiempo de buscar, fue aceptada con su hija, en la casa de un hombre millonario que también padecía la pérdida de su esposa, por lo que vivía refugiado en su trabajo; su hija, Gloria, era una niña que con el tiempo creció y se hizo muy amiga de Rosa Isela, por lo que le enseñó la buena vida y a lo que podía aspirar viviendo en esa casa.

Por su parte, el patrón de María Isabel le tomó tanto cariño a ella y a la niña, que le pagó la escuela particular a donde asistía su hija Gloria para que fueran juntas. No obstante, los lujos y la buena vida le hicieron daño a la niña, quien terminó despreciando en frente de todas sus amiguitas del colegio, a la madre que aunque no le hubiera dado la vida, tuvo que trabajar para que a ella no le faltara nada; pues fue una promesa que le hizo a su mejor amiga.

Y no conforme con ello, tras descubrir que su abuelo era un hombre que tenía mucho dinero, le exigió que la dejara irse con él, pues ya había descubierto la buena vida que daba el dinero. Por lo que a María Isabel le dolió mucho su desprecio.

Lee también: Anahí se arrepiente del desprecio que le hizo a actor español

Y a pesar de ello, pudo llenar el vacío que le dejó su hija -quien después volvió arrependita-, con el amor de su patrón, quien se había enamorado de ella y ella de él desde el primer momento en que se conocieron; sin embargo, el dolor que le causaba haber perdido a su esposa, así cómo la preocupación de María Isabel por sacar adelante a su hija, fue lo que no les permitía confesarse su amor, uno al otro.

¿Qué fue de la vida de Lucy Buj, aquella niña de cabello rubio y ojos azules con un rostro angelical?

Los años han pasado, y desde aquel 1968 de "María Isabel" y desde la década siguiente, ya no se le ha vuelto a ver en la pantalla chica a Lucy Buj, quien además de interpretar a Rosa Isela en la cinta de Yolanda Vargas Dulché, participó en películas de la época como "El libro de piedra", "Primera comunión" y "Las aventuras de Juliancito", todas, realizadas en 1969.

El desprecio que recibió Silvia Pinal de Lucy Buj el Día de las Madres en María Isabel. Foto: Twitter

Durante 2019, hubo quien ventiló una imagen en Twitter, en la que se le puede ver cómo luce actualmente. Aparece con dos mujeres que parecen ser su hija y una hermana o su mamá. Y mientras la carrera actoral siguió en ascenso desde finales de la década de los 60's, en Lucy Buj se alejó del medio artístico y lo que se sabe de ella es que vive en Guanajuato, México y es maestra de Inglés. Notiene redes sociales y lo que hay de ella en las web, son imágenes de las películas que hizo en su infancia.