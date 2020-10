El atrevido outfit de Andrea Legarreta que enamoró a sus fans

La guapa conductora Andrea Legarreta ha enamorado a sus seguidores esta mañana y no sólo eso, si no que los ha dejado con la boca abierta y el ojo cuadrado. La esposa de Erik Rubín, no tuvo problemas en mostrar su delineada figura con un atrevido outfit.

Fue en su cuenta oficial de Instagram en la que la presentadora de TV de 49 años presumió literalmente su figura de infarto, pues pareciera como si el tiempo no hubiera pasado por la madre de Mía y Nina Rubín Legarreta, las dos hijas de la famosa pareja, quienes siguen los pasos de sus padres.

De forma muy natural, Legarreta fue captada con un fondo blanco, por lo que resaltó su figura con el atrevido outfit color negro que consta de un bikini y encima un vestido playero de maya también color negro, que además de resaltar su figura, también lo hace con su rubia cabellera suelta.

"Sólo hay que mirar atrás para recordar cómo llegaste hasta dónde estás ahora... #LaVidaEsHoy", posteó junto a la imagen la conductora de "Hoy".

Guapísima lució Andrea, con un maquillaje muy natural como el que siempre utiliza, así como accesorios en color dorado que combinan con su melena.

Como es de esperarse, amigas y colegas del medio artístico, así como uno que otro famoso, admiraron y aplaudieron la innegable belleza de la pionera del matutino que conduce desde hace dos décadas aproximadamente.

Cynthia Rodríguez, la novia de Carlos Rivera fue la primera en reaccionar, pues no por el hecho de que pertenezcan a televisoras diferentes pueden evitar admirarse: "Guapísima!!"; mientras que la carismática cantante jarocha Yuri, expresó: "Hermosa amiga".

Otra guapa, la argentina Cecilia Galliano no se quedó atrás con su comentario y escribió: "Guauuuuuuuuuuu gemela!". Nashla, la actriz de "Atrévete a Soñar" comentó: "Perfecta". También su compañera de foro, Marisol González admiró la belleza de Andrea comentando: "Mega hermosisima".

La integrante de OV7, Lidia Ávila, tampoco pudo dejar de admirar la belleza de Andy y posteó: "Mega hermosísima". Fer Sagreeb y Camila Araiza, la hija de su compañero y amigo Raúl 'El Negro' Araiza también resaltaron su figura con algunos emojis.

Pero llegó el turno de la tapatía Galilea Montijo, quien tuvo un coqueteo con la esposa de Erik Rubín, con un: "Ppssstttsssss", como aquél que le habla a una chica para ver si le hace caso. Por su parte, Elizabeth Álvarez, esposa de Jorge Salinas se maravilló con la postal de Legarreta y escribió: "Woooauuuu espectacular"... Por último la comediante y actriz Consuelo Duval, expresó: "Preciosidat" y acompañó su comentario con una rosa roja.

