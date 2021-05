El angelical rostro que Ana Martín lucía a sus 18 años en cinta estadounidense

Con una carrera artística de 58 años, es como la actriz Ana Martín ha conquistado a su público y en sus comienzos, éste fue el rostro angelical que la también estrella de cine, lució cuando tenía 21 años. Pues su belleza, también fue parte su triunfo como actriz.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ana Martín comparte sus mejores momentos en su paso por el arte de la actuación y fue hace algunas semanas, que publicó una postal de cómo lucía en su personaje de la cinta estadounidense "The return of the Gunfighter" (El regreso del pistolero) en 1967, aunque la histrionisa se puntualizara que el western fue en 1964.

"Gotitas esta fue la primera película que hice en Estados Unidos que se llama “the return of the gunfighter“ con Robert Taylor en el año de 1964. Tuve la posibilidad de quedarme allá en LA porque me surgieron otras cosas pero me tenía que quedar a vivir ahí y yo la verdad fuera de mi país más de 4 o 5 meses no aguanto entonces seguí mi carrera acá en méxico de la cual no me arrepiento. Los amo profundamente".

Así mismo, la actriz de 74 años, cuenta que a raíz de su actuación en el filme, como 'Anisa' junto a estrellas como Robert Taylor, Chad Everett y Mort Mills, tuvo la oportunidad de seguir su carrera en foros de grabación de cine; sin embargo, las largas estancias en otros países que no fuera México, no las podía aguantar.

Y es que, sin duda, Ana Martín fue uno de los rostros más bellos de los años 60's y 70's; y fue por ello que ha tenido la oportunidad de trabajar con cientos de actores de todas las edades, géneros y nacionalidades. Pues con su sencillez, belleza y cuerpazo, la intérprete de telenovelas, ha causado furor entre productores y actores, así como en su público.

El actor cubano Adrián Di Monte -quien la sigue en su cuenta de Instagram-, ha reaccionado con un "Qué bella". A su comentario, se han unido otros de algunos fans como: "Muchas felicidades por toda tu carrera, no sabía qe habías hecho tantas peliculas y fuera de Mexico también".

"Qué guapísima", "Venezuela te ama", "Tão lindinha minha Aninha querida" (Tan hermosa mi querida Aninha", escribió una fan brasileña. "Wow girl! You would have done wonderfully here too!" (¡Guau chica! ¡También lo habrías hecho maravillosamente aquí!), aseguró un fan estadounidense.

"Diva de todos los tiempos", "Hermosísima", son los aduladores mensajes que se pueden leer en la publicación de Ana Martín con el que muestra que su belleza era -y sigue siendo- excepcional; además de un total de 6,956 corazones rojos que han dado sus fanáticos a la instantánea.