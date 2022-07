El actor Peter Dinklage ficha por la precuela de Los Juegos del Hambre

La precuela de la saga de “Los Juegos del Hambre” está en marcha y el elenco poco a poco comienza tomar forma y uno de los primeros confirmados es el actor Peter Dinklage, quien alcanzó el estrellato internacional por su papel de Tyrion Lannister en “Juego de Tronos”.

El estudio Lionsgate dio a conocer a principios de esta semana que Peter Diklage será uno de los actores que aparecerá en la precuela de la exitosa franquicia, la cual llevará por nombre "The Ballad of Songbirds and Snakes".

¿Quién será?

Peter Dinklage encarnará al decano Casca Highbottom en esta película que se sitúa varias décadas antes de las aventuras de Katniss Everdeen en la saga original de "Hunger Games" y relatará el ascenso de Coriolanus Snow como líder autócrata del estado de Panem.

En esta trama, el decano es una de las personas más influyentes en la vida de Snow, estableciendo las reglas de los juegos y, por ende, su devenir como líder. Además, el actor estará acompañado en esta cinta por Tom Blyth (Coriolanus Snow), Hunter Schafer (Tigris Snow, prima y mano derecha de Coriolanus Snow) y Rachel Zegler (Lucy Gray Bird).

Se trata del quinto filme de "Hunger Games", la serie de películas de aventuras distópicas basada en la trilogía de la autora estadounidense Suzanne Collins y que ha recaudado hasta el momento más de 3 mil millones de dólares.

La película, que se estrenará el 17 de noviembre de 2023, volverá a estar dirigida por el veterano cineasta responsable de las primeras entregas, Francis Lawrence, junto a sus socios Nina Jacobson y Brad Simpson.

Recientemente, Dinklage hizo el papel de Cyrano para el director Joe Wright y en los próximos meses aparecerá en la comedia "Brothers" y en la producción romántica "She Came to Me", junto a Anne Hathaway y Marisa Tomei.

Hay que recordar que la saga de “Los Jugos del Hambre” está basada en los libros de la escritora Suzanne Collins y tuvieron un gran éxito entre el público juvenil. Las cintas están protagonizadas por Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Liam Hemsworth.

