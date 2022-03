El Último Rey: El Hijo del Pueblo, ya tiene póster oficial y ha revelado nuevo tráiler

Faltan aproximadamente dos semanas para que "El Último Rey: El Hijo del Pueblo" se estrene, siendo una de las series más prometedoras de Televisa; y ya se ha compartido el póster oficial y un nuevo tráiler que obedece a un segundo avance de la producción.

Lo que por supuesto, emociona a muchos de los fanáticos, en primer lugar, porque en el póster se puede ver parte de la imagen de quienes darán vida a los grandes personajes reales de la dinastía Fernández como Pablo Montero como Vicente Fernández, Iliana Fox dando vida Doña Cuquita o Emilio Osorio como Alejandro Fernández 'El Potrillo'.

Pero no pueden faltar otros dos importantes integrantes de los Fernández como Vicente Fernández Jr., que será interpretado por el actor Iván Arana o Gerardo Fernández a quien dará vida Jesús Moré, quienes aparecen como los principales personajes de la serie producida por Juan Osorio para Televisa Univisión.

Así mismo, se puede percibir la fotografía (imagen) que fue requerida para recrear la vida de Vicente Fernández desde su niñez, hasta su adultez, en una serie de diez episodios que según la imagen del póster oficial que deja ver a la familia Fernández completa, se ven en una imagen clara pero protagonizada por el color negro que denota elegancia, poderío y algo más.

El póster fue compartido por Jesús Moré el pasado miércoles, que se lee: "GRABÉ EN LA PENCA DE UN MAGUEY TU NOMBRE... ...Y LA VIDA NOS DIO TRES POTRILLOS CON MUCHAS HISTORIAS". Mientras que en la descripción, el actor ha expresado:

"Estoy más que ilusionado de que conozcan la historia @elultimoreymx de una Leyenda, de un Grande de la música!! Un proyecto con una calidad impresionante del cual me siento muy orgulloso de ser parte!! Acompáñenos en el estreno este 14 de Marzo a las 8:30 pm por @canalestrellas!".

Y agregó: "Es un placer compartir escena con ustedes @ilianafoxoficial @luisivanarana @emilio.marcos @pablomoficial y demás grandioso elenco, directores y producción @juanosorio.oficial @produccion_osorio GRACIAS!!!! #newproyect #tvseries".

Por otro lado, la cuenta oficial de Instagram de "El Último Rey: El Hijo del Pueblo", compartió el segundo avance de la historia que tiene emocionados a muchos de sus fanáticos, quienes ya quieren ver en acción a los actores y conocer más de cerca la vida del gran ícono de la música ranchera en México, como lo fue Don Vicente Fernández.

En el mismo, aparece la primera actriz Angélica Aragón, quien en el personaje de Delia, la periodista, se le escucha decir: "Estoy aquí para descubrir los secretos de la familia Fernández; secretos que interesan a todo el mundo".

Por otro lado se escucha la voz de 'El Charro de Huentitán': "Al pueblo le importa mi música y darme su cariño", respuesta que no fue tan convincente para la periodista, pues con toda la seguridad que le da el poder de la palabra y su simple finta, argumenta:

"Esa respuesta tal vez se la pueda aceptar a 'Chente' -el ídolo popular-; pero yo vengo a hablar contigo, con Vicente, el hombre imperfecto".

